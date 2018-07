Parthenstein

Gegen die anhaltende Dürre setzte die Gemeinde Parthenstein am Dienstag schwere Technik ein. „Zwei Mitarbeiter des kommunalen Bauhofs, einer davon Gemeindewehrleiter Sven Medicke, gossen die öffentlichen Grünanlagen, damit die Pflanzen am Leben bleiben“, sagte Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos), der den Auftrag ausgelöst hatte, das Grethener Löschfahrzeug dafür einzusetzen.

Das Wasser stammte vom Brunnen am Sportplatz Großsteinberg. 1200 Liter fasst das Fahrzeug, jeweils eine Tankladung ging für Klinga und Großsteinberg drauf. „Mit Kanistern und Kannen wäre die Aufgabe nicht zu schaffen gewesen“, erklärte Kretschel, demzufolge die Durstlöschaktion in den Rabatten durchaus das Zeug hat, in anderen Kommunen Nachahmer zu finden. „Das kostet zwar Geld, aber es wäre viel teurer, einen Ersatz für die vertrockneten Pflanzen zu kaufen“, sagte er.

Von Frank Pfeifer