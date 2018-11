Grimma

15 Kameraden der Grimmaer Feuerwehr mussten am Mittwochabend wegen einer brennenden Mülltonne ausrücken. Zwei 15-Jährige waren zuvor beobachtet worden, wie sie eine Restmülltone in der Straße Am Holzwinkel geöffnet hatten und anschließend verschwanden. Kurze Zeit später qualmte es aus der Tonne, wenig später begann sie lichterloh zu brennen. Zwei Abfalltonnen in der Nähe wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Das Täter-Duo war der Polizei bereits bekannt und konnte deshalb schnell identifiziert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von LVZ