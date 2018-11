Naunhof

Ein Fehlalarm hat gut ein Dutzend Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Gemeindeverbund von Naunhof um den Schlaf in der Nacht zum Donnerstag gebracht. Wie Einsatzleiter Lars Schuhmann vor Ort bestätigte, sei am Mittwoch gegen 22.45 Uhr gemeldet worden, dass ein Passant in Erdmannshain beobachtet habe, wie aus einem Fenster im Hotel zur Mühle Rauch aufsteigen würde.

Mehrere Fahrzeuge rücken nach Erdmannshain aus

Nachdem die Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch der Drehleiter, sowie Rettungsdienst und Polizei angerückt waren, hat sich der Feueralarm als Trugschluss herausgestellt. Ein Brand in und um das Gebäude herum wurde nicht festgestellt.

Rauch aus einem Ofen verursachte Fehlalarm

Mit mehreren Fahrzeugen rückt die Feuerwehr Naunof vor dem Hotel zur Mühle Erdmannshain an. Quelle: Frank Schmidt

Dennoch wurde die Immobilie von den Kameraden untersucht und im Ergebnis dessen Entwarnung gegeben. Wie sich herausstellte, war die brenzliche Wahrnehmung des Alarmierenden getrübt. Zwar war die Luft in dieser Gegend tatsächlich mit Rauch und Qualm geschwängert war. Doch das dürfte vermutlich den Schornsteinabgasen einer Festbrennstoffanlage zuzuschreiben gewesen sein.

„Dass wir nicht zum Löscheinsatz kamen ist zwar gut für uns, aber schlecht für unsere Freizeit und Nachtruhe“, ließ Schuhmann abschließend wissen und ordnetet den Rückzug der Löschtruppen an.

Von Frank Schmidt