Naunhof

Wie von Geisterhand rollte in der Nacht zum Freitag ein Auto in den Grillensee bei Naunhof. Die Feuerwehren aus Naunhof, Ammelshain und Beucha mussten ausrücken, um am Süd-Westufer des Sees den Fort Fokus eines 22-jährigen Anglers aus dem Wasser zu fischen.

Abschleppdienst muss passen

Der junge Logistiker war mit seinem 14-jährigen Bruder extra aus Markkleeberg in die Parthestadt gekommen, wo sie nach eigenen Angaben nicht das erste Mal ihre Angeln auswarfen. Allerdings hatte der große Bruder offenkundig vernachlässigt, sein Fahrzeug so zu sichern, dass es sich nicht von alleine bewegen konnte. Denn während sich die Jungs dem Anglerlatein hingaben, setzte sich der Ford Focus gegen 19 Uhr wie in Bewegung, rollte selbstständig die abschüssige Uferböschung abwärts und rutschte mit der rechten Vorder- und Hinterachse ins Wasser.

Das Fahrzeug ist wieder an Land. Quelle: Frank Schmidt

Daraufhin bemühten die Angler zunächst ein Abschleppdienst, der aber passen musste. In der Zwischenzeit informierten die Brüder ihren Vater, der den jüngeren abholte, während der ältere nun die Feuerwehr auf den Plan rief. Das geschah allerdings erst gegen 23 Uhr.

Feuerwehr stellt Aktion in Rechnung

Die nächtliche Bergungsaktion dauerte bis gegen 0.30 Uhr an. Um das Auto zu bergen, brachten die Floriansjünger eine Seilwinde zum Einsatz. Glück im Unglück, denn nachdem der Ford wieder festen Boden unter den Rädern hatte, konnte der Fahrer sein Fahrzeug starten und aus eigener Kraft nach Hause gefahren.

Zuvor aber nahm die Polizei die Daten auf, da der junge Mann mit einer saftigen Rechnung konfrontiert werden wird. Eine adäquate Versicherung, so der Fahrer, habe er über die gesetzliche Haftpflichtversicherung hinaus für den betagten Ford nicht.

Von Frank Schmidt