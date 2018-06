Trebsen/Seelingstädt

„Ich bin vollauf zufrieden“, sagt Tony Bechler. Der Seelingstädter Feuerwehrchef konnte mit seinen Kameraden nach erfolgter Teilsanierung das angestammte Domizil an der Schmiedestraße in Besitz nehmen. Die Hoffnung besteht, dass das Gerätehaus jetzt noch länger als die ursprünglich angepeilten zehn Jahre seinen Dienst tut.

1983 in Eigenleistung errichtet

Das Gebäude war 1983 in Eigenleistung auf einem ehemaligen Teich errichtet worden. In der Mitte stand es fest, je weiter man sich von dort entfernte, um so mehr sackte es ab. Enorme Risse in den Wänden zeigten das Problem an, das sich durch einen Fehler in der Konstruktion verstärkte. Seinerzeit wurde vergessen, einen Ringanker zu gießen. So bestand die Gefahr, dass das Depot irgendwann wie ein Kartenhaus auseinanderklappt.

Im Februar zog die Feuerwehr in die Seelingstädter Turnhalle, um Platz für die Sanierung zu schaffen. „Wir ließen die Zwischendecke entfernen und innen einen Ringanker aus Holz anbringen“, erklärt Bauamtsleiterin Marika Haupt. Davon ist nichts zu sehen, weil er sich hinter der wiedereingehängten Gipskartondecke befindet. Lediglich außen künden Metallscheiben unterm Dach von der Stabilisierungskonstruktion.

Stadt realisiert zusätzliche Reparaturarbeiten

Da nun schon einmal gebaut wurde, entschloss sich die Stadt, gleich noch einige andere Arbeiten zu erledigen, die sich anboten. So wurde eine neue Elektrikinstallation verlegt. Der Fußboden im teilweise neu möblierten Schulungsraum erhielt Linoleum, jener der Fahrzeughalle eine frische Beschichtung. Erstmals bekam das Depot einen Telefonanschluss. Alles wurde gemalert. Neue Farbe erhielt auch der Anbau für Toiletten, Dusche und Lager, dem ein neues Dach aufgesetzt worden ist.

„Die Baufirma hat straff hintereinanderweg gearbeitet“, lobt Wehrleiter Bechler. „Von Anfang an band die Stadt unsere Wehr in das Vorhaben ein. Viele Stunden saßen wir gemeinsam am Tisch. Unsere Wünsche, wie zum Beispiel den der Farbgestaltung, wurden umgesetzt.“

Förderung aus „Brücken in die Zukunft“

Voraussichtlich 53 000 Euro hat das Vorhaben gekostet, von denen Trebsen 35 800 Euro über das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“erhielt. „Wir liegen im Limit, denn es standen 60 000 Euro zur Verfügung“, bilanziert Haupt. Mit dem Geld ließen sich die Risse im Mauerwerk allerdings nur kaschieren. Auf ihnen wurden Prüfplaketten angebracht, um zu schauen, ob sich die Wände weiter bewegen. „Sollte Ruhe einkehren, wovon wir ausgehen, können wir an eine Sanierung der Mauern denken“, sagt Haupt.

Ursprünglich war die Rede davon gewesen, mit der jetzigen Sicherung zehn Jahre Luft zu gewinnen, um an anderer Stelle ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen. „Jetzt gehen wir davon aus, dass die Sache länger hält“, so Haupt. Falls nicht, müsste ein alternativer Standplatz gefunden werden. „Das wird nicht einfach“, meint Bechler. „Wir wollen auf alle Fälle im Ort bleiben.“

Bis Monatsende möchte er mit seinen Mannen die Turnhalle leergezogen haben. „Ab Anfang Juli kann dort wieder Sport getrieben werden“, kündigt er an.

Von Frank Pfeifer