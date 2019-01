Grimma

Im Gewerbegebiet Am Hengstberg in Grimma Hohnstädt ist es am Mittwochmorgen in einer Firma für Energietechnik zum Computerbrand gekommen. Deshalb sind Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma und Hohnstädt kurz vor sechs Uhr ausgerückt. Den ersten Löschangriff starteten sie über einen Nebeneingang. Dort war durch die Hitzebildung auch eine Fensterscheibe geborsten, wo dicker Rauch ins Freie drang. Damit war auch eine relativ rasche Lokalisierung des Brandherdes gegeben. Unter Einsatz von Atemschutz sind Kameraden im Inneren zum Brandherd vorgedrungen und konnten die Flammen schnell ersticken.

Starker Qual und Rauch

Das Gebäude war indes gänzlich von Qualm und Rauch durchzogen und musste mit Spezialgeräten belüftet werden. Zu Personenschaden kam es nicht, da Firma zu dieser Zeit noch nicht im Betriebsmodus war. Zum Sachschaden gab es noch keine Informationen.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus der Kernstadt Grimma sowie dem Ortsteil Hohnstädt sind zum Blaulichteinsatz ausgerückt Quelle: Frank Schmidt

Die Brandursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein, ließ die Feuerwehr vor Ort wissen, was jedoch weitere Untersuchungen bestätigten oder dementieren müssten. Das Gewerbegebiet wurde während des Blaulichteinsatzes für die Durchfahrt gesperrt.

Von Frank Schmidt