Trebsen

In der Silvesternacht heulten gegen 1.15 Uhr in Trebsen die Sirenen. In der Wurzener Straße war am so genannten Neubau eine große Papiertonne in Brand geraten, wo die Flammen in voller Ausdehnung aufloderten. Anwohnern war es noch gelungen, den Behälter von der Fassade der erst kürzlich frisch sanierten Hauswand abzurücken, so dass am Gebäude kein Schaden entstehen konnte.

Der Versuch eines Mieters mit einem Autofeuerlöscher gegen die Flammen vorzugehen scheitert - hierfür muss die Freiwillige Feuerwehr ran. Quelle: Frank Schmidt

Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr versuchte einer der Anwohner mit einem Autofeuerlöscher gegen die Flammen anzukämpfen, scheiterte aber kläglich. Erst die Floriansjünger konnten nachhaltige wirksam vorgehen und das bedrohlich anmutende Feuer löschen.

Brandursache unklar

Ob die Brandursache im Zusammenhang mit der Silvesterknallerei steht, werde Ermittlungen polizeilicher Untersuchungen sein. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden wurde nicht näher beziffert.

Von fsw