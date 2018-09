Grimma

So ein Spektakel lockt natürlich viele Zaungäste an. Feuerwehr- und Polizeiautos mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Markt in Grimma begrüßten Susan und Steffen Preuß, die als frisch vermähltes Brautpaar und mit vielen Schmetterlingen im Bauch das Standesamt der Muldestadt verließen.

Himmelseiter ins Glück vor dem Standesamt

Selbst unmittelbar vor dem Eingang postierten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma die neue Drehleiter und schoben den Korb auf 32 Meter in die Höhe. Noch mehr Symbolik kann es wohl für die Himmelsleiter ins Glück nicht geben.

Damit dankten die Floriansjünger dem Bräutigam für seien Treue, denn er hält seit nunmehr 13 Jahren zur Stange und gehört inzwischen auch zum Ausbilderteam. Trotz seiner Erfahrung als Hauptlöschmeister fiel es Preuß sichtlich schwer, gemeinsam mit Susan ein kleines Feuerchen zu löschen, welches von den Grimmaer Kameraden vor dem Standesamt entfacht wurden. Gleichwohl den Flammen aus Sicherheitsgründen dann doch der Garaus gemacht wurde, lodert das Feuer der Liebe weiter.

Nikolausgeschenk war der Anfang

Bei so viel Feuereifer musste es freilich nicht verwundern, dass vor einem Jahr Steffen seiner Susan auch auf der Feuerwache und vor versammelter Truppe den Heiratsantrag machte. Drei Jahre zuvor, im April 2014, begann alles beim Brötchenholen. Susan hinterm Tresen, Steffen davor. Ein sich täglich wiederholendes Ritual, denn Er wollte Sie ja sehen. Und das gipfelte in der Weihnachtszeit in eine ganz originelle Anmache. „Ich habe mich als Weihnachtsmann kostümiert und zum Nikolaustag meiner Susan ein kleines Geschenk überreicht.“

Familie mit zwei Kindern

Was genau, bleibt das Geheimnis der beiden Turteltaube. Inzwischen sind sie zu viert, denn mit Frida (3) und Anna (1) bereichern zwei wundervolle Kinder das Leben von Susan und Steffen. Mit welch großem Glück sich die beiden noch schmücken durften, wurde ihnen erst auf ihrer Hochzeitsfeier bewusst. „Wir kennen tatsächlich jeden einzelnen Hochzeitsgast persönlich und mit vollem Namen, was ja nicht unbedingt und sofort selbstverständlich ist“, gab Steffen zu bedenken. „Aber das zeigt, wie viele persönliche Freunde wir hier haben, obwohl wir beide keine Grimmaer Urgewächse sind.“ Die 32-jährige Verkäuferin stammt aus Nerchau, der 46-jährige Polizeibeamte aus Glauchau. Er wurde 2002 zum Dienst nach Grimma versetzt.

Von Frank Schmidt