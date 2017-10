Flasche ins Gesicht geschlagen – Verletzte nach Streit in Grimma

Grimma. Nach einer Schlägerei am Samstagabend in der Grimmaer Bahnhofstraße mussten Beteiligte ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilte, waren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen abends halb zehn mehrere Personen in Streit geraten. Der endete schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung. Den Grund dafür konnten die Beamten trotz ihres Eingreifens offenbar nicht ausmachen.

Den Angaben zufolge hätten sich nämlich die Schläger der Polizei gegenüber unkooperativ verhalten. Bekannt wurde nur, dass offenbar ein 23-jähriger Libyer einem 24-jährigen Tunesier eine Flasche ins Gesicht geschlagen hatte. Dabei verlor der Geschlagene zwei Schneidezähne. Auch der Angreifer klagte schließlich über Schmerzen. Beide mussten im Krankenhaus stationär medizinisch behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

