Landkreis Leipzig

Die geplante Vergabe an den Duisburger Verein „Zukunftsorientierte Förderung“ (Zof) schlägt weiter Wellen. Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Duisburg gegen den ehemaligen Geschäftsführer und zehn weitere Personen. Der Sozialdienstleister aus dem Ruhrgebiet bemüht sich aktuell darum, im Landkreis Leipzig Fuß zu fassen. Aus einer EU-weiten Ausschreibung zum Thema Flüchtlingssozialarbeit war er für zwei Bereiche als wirtschaftlichster Bieter hervorgegangen.

Die Karte zeigt die Aufteilung der Flüchtlingssozialarbeit im Landkreis Leipzig. Los 1 und 3 sollte an die Duisburger gehen. Quelle: Landkreis Leipzig

Verein setzt Wirtschaftsprüfer ein

„Gegen den Verein selbst werden derzeit keine Vorwürfe erhoben“, betont Bülent Aksen, neuer Zof-Geschäftsführer. „In Bezug auf das Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Vorstand hat der Verein unverzüglich nach Bekanntwerden der Vorwürfe sämtliche zugrundeliegenden Buchungsvorgänge und Transaktionen durch ein renommiertes Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen aufbereiten lassen und hat im Übrigen die vorhandenen Unterlagen an die Staatsanwaltschaft herausgegeben, somit aktiv an der Aufklärung mitgewirkt, soweit dem Verein dies möglich war“, so Bülent Aksen auf LVZ-Anfrage.

Hausverbot für ehemaligen Vorstand

Auch personell habe man Konsequenzen gezogen. Vom ehemaligen Vorsitzenden des Vereins, seinem Bruder Deniz, habe sich Zof vollständig getrennt. Ihm sei Hausverbot erteilt worden. Familiäre Bande würden den neuen Geschäftsführer ebenfalls nicht davon abhalten, weitergehende juristische Schritte gegen seinen Bruder einzuleiten. Diesem wird vorgeworfen, rund zwei Millionen Euro an Vereinsgeldern veruntreut zu haben. Unter anderem wirft ihm die Staatsanwaltschaft Duisburg vor, mit der Kreditkarte des Vereins teure Urlaubsreisen, Schmuck und Autos bezahlt zu haben.

Dass nicht nur gegen den ehemaligen Chef, sondern zehn weitere Personen wegen Beihilfe zur Untreue ermittelt wird, entziehe sich seiner Kenntnis, behauptet Bülent Aksen. Zu entsprechenden Gerüchten könne er keine verlässliche Stellung nehmen, erklärt er gegenüber LVZ. Der Verein habe darauf gedrängt, Einsicht in die Ermittlungsakte zu erlangen. „Die beantragte Akteneinsicht wurde uns aber wegen der noch laufenden Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft verwehrt.“

Neuer Vorstand spricht von Imageschaden

Der Verein habe ein erhebliches Eigeninteresse, weitergehende verlässliche Informationen zu erhalten, denn die „in der Presse kursierenden Gerüchte“ würden sich erheblich nachteilig in laufenden Ausschreibungsverfahren auswirken, erklärt Bülent Aksen weiter. Dem Verein würden trotz eigener Recherchen derzeit keinerlei konkrete Erkenntnisse vorliegen, „die auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten von Mitarbeitern schließen lassen könnten, so dass derzeit weitergehende personelle Maßnahmen nicht angezeigt sind“. Sollte sich im Zuge weiterer Ermittlungen hier ein Verdacht, der über einen bloßen Anfangsverdacht hinausgeht, erhärten, werde Zof die Sachlage selbstverständlich neu bewerten und nötigenfalls konsequent dagegen vorgehen, versichert die neue Führung.

Berlin kündigt Betreuungsvertrag mit Zof fristlos

Die Luft für den Duisburger Anbieter wird in der Tat immer dünner. Das Land Berlin zog diese Woche die Reißleine. Offenbar glauben die dortigen Verantwortlichen genug zu wissen, um einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Zof zu ziehen – und das, ehe sie überhaupt begonnen hat. Zof sollte zum 1. November eine Gemeinschaftsunterkunft mit 400 Plätzen übernehmen. Es ging um den Betrieb einer Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Rathaus Berlin-Friedenau. Der Zuschlag wurde am 24. September erteilt. Obwohl bereits ein rechtsgültiger Vertrag zustande kam, ließen die Hauptstädter Zof jetzt fallen wie eine heiße Kartoffel. Zwar habe es schon im Laufe der Ausschreibung kritische Nachfragen an den Verein gegeben, hieß es seitens des zuständigen Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Doch inzwischen seien die Vorbehalte so gravierend, dass der Vertrag mit den Duisburgern zu Beginn der Woche fristlos gekündigt wurde. Im Nachgang habe sich herausgestellt, dass die im Raum stehenden Vorwürfe deutlich substanzieller seien als dem LAF bislang bekannt. Die umfangreichen Ermittlungen, so ein Sprecher der Berliner Behörde gegenüber LVZ, würden die Eignung und Glaubwürdigkeit als Betreiber in Frage stellen. „Außerdem wurden entgegen der ursprünglichen Auskunft des Vereins Abgaben nicht vollständig entrichtet, so dass Rückstände in Millionenhöhe bestehen“, erklärt das LAF. Auch zwei weitere Einrichtungen in der Berliner Leonorenstraße und der Chris-Gueffroy-Allee, für die die Duisburger das beste Angebot eingereicht hatten, wird ihnen das Land nicht wie geplant anvertrauen.

Landkreis steuert nach und prüft erneut

Misstrauen keimt inzwischen auch in der Bornaer Kreisbehörde.In der Stauffenbergstraße nahm man am Donnerstag die neuesten Entwicklungen - insbesondere zum Punkt Steuer- und Abgabenschulden der Duisburger - zur Kenntnis. „Das Landratsamt des Landkreises Leipzig hat umgehend Kontakt mit dem LAF aufgenommen und im Zuge der Amtshilfe die entsprechenden Unterlagen angefordert“, teilte Behördensprecherin Brigitte Laux am Nachmittag mit. Nach Prüfung der Berliner Papiere werde umgehend eine neue Bewertung der Sachlage erfolgen. Noch vor zwei Tagen hatte der Kreis keine Veranlassung gesehen, Zof nicht zu beauftragen.

Von Simone Prenzel