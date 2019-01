Grimma

Zum Seume-Tag am Dienstag anlässlich des 256. Geburtstages des Dichters Johann Gottfried Seume (1763-1810) war das Göschenhaus brechend voll. Das wünschen sich Museumsleiter Thorsten Bolte und seine Mitstreiter viel öfter. Die Sitzplätze im Haus und die Parkplätze rund um das Museum reichten nicht aus.

Namensvetter von Seume stellt Sammlung vor

Bereits zum siebten Mal wurde in der Muldestadt der Seume-Tag veranstaltet. Dazu waren viele Freunde des Schriftstellers und Wanderers nach Grimma-Hohnstädt gekommen. Auch dabei: Der bei Weißenfels wohnende Namensvetter Frank Seume, der eine der größten Sammlungen des Dichters sei Eigen nennt. Er brachte Gegenstände für eine kleine Ausstellung mit. So bekamen die Besucher in den zwei Stunden Medaillen, Kupferstiche und Bücher zu Gesicht.

Spaziergangsforscher durchkreuzt Räume

Zum Höhepunkt des Nachmittages stellte der Leipziger Spaziergangsforscher Bertram Weisshaar sein neues Buch „Einfach losgehen. Vom Spazieren, Streunen, Wandern und vom Denkengehen“ vor und zeigte auf einer Leinwand in Göschens früherer Wohnstube Fotos. Der Promenadologe Weisshaar beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Gehen. Er spürt nach, wie sich unsere Wahrnehmung verändert, wie wir den Raum sozusagen begreifen können und warum Spaziergänge so wichtig für uns sind. Weisshaar ist nicht nur Künstler, sondern auch Wissenschaftler – Spaziergangsforscher, um genau zu sein.

Junge Wissenschaft über das Spazieren

Die Spaziergangsforschung ist ein noch junger Wissenschaftszweig, der in den 1980er-Jahren an der Gesamthochschule Kassel entwickelt wurde und sich mit der Erfassung und gedanklichen Einordnung von Umwelt beschäftigt. Ziel ist es, bewusst wahrzunehmen, Umwelt nicht nur zu sehen, sondern auch zu erkennen. Ein Anspruch, der das Spaziergehen in den Rang eines Forschungsinstrumentes erhebt, denn „Raum ist nur durch die eigene körperliche Bewegung durch denselben erfahrbar“. Einfach losgehen – zu Fuß versteht sich – ist der Leitgedanke des 46-jährigen Forschers.

Neben dialogischen Spaziergängen und künstlerischen Talk Walks bietet Weisshaar auch Workshops, Seminare und Vorträge zur Spaziergangwissenschaft an. Sein über Jahre erarbeitetes Wissen über Gehen, Spazieren und Wandern sowie die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit flossen in das neue Buch ein. Die Besucher im Grimmaer Göschenhaus wusste er damit gut zu unterhalten.

Von Thomas Kube