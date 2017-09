Forstlehrlinge holen den Wald auf die Messe „Jagd & Angeln“

Einen Forstberuf erlernen, das kann man beim Staatsbetrieb Sachsenforst in acht Ausbildungsstätten im Freistaat. Jene in Colditz läuft den anderen regelmäßig den Rang ab – nicht nur was die Bewerberzahlen betrifft. Im Berufswettbewerb und bei Leistungsvergleichen bis hin zur Bundesebene wissen sich Colditzer Lehrlinge bestens in Szene zu setzen.