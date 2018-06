Stangengrün

„Wir haben uns riesig gefreut“, triumphierte Robert Werrmann vom Vorstand des Vereins „Dorfgemeinschaft Frankenhain“. Er nannte den Sonderpreis für die Traditionspflege seines Vereins einen großen Erfolg: „Die drei Erstplatzierten haben völlig verdient gewonnen, ihre Projekte waren wirklich toll. Auch ein großes Lob an die Jury, die uns schon beim Dorfrundgang viele nützliche Tipps gegeben hatte.“ Frankenhain ist ein Ortsteil von Frohburg und hat gut 600 Einwohner. Es ist nicht das erste Mal, dass Frankenhain sachsenweit im Rampenlicht steht, bereits 2015 ergatterte die rührige Dorfgemeinschaft im gleichen Wettbewerb einen Sonderpreis.

Staatsminister Thomas Schmidt (CDU) würdigte am Freitagnachmittag im Kirchberger Ortsteil Stangengrün (Landkreis Zwickau) die besten Orte im 10. Sächsischen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Sieger wurde Waldkirchen (Vogtlandkreis) vor Langenreichenbach (Landkreis Nordsachsen) und Kreba-Neudorf (Landkreis Görlitz).

„Waldkirchen hat die Wettbewerbsjury durch ein aktives Gemeinschaftsleben überzeugt, das alle Generationen einbezieht“, sagte Staatsminister Schmidt bei der Preisverleihung in der Marienkirche Stangengrün. Über 40 Gewerbetreibende und innovative Agrarunternehmen stünden in dem vogtländischen Dorf für Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Dienstleistungen.

Mit Langenreichenbach und Kreba-Neudorf belegen zwei Dörfer die folgenden Plätze, die sich unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen beispielhaft entwickelt hätten. Langenreichenbach punktete vor allem mit regem Vereinsleben und als energieautarkes Dorf. Kreba-Neudorf überzeugte im Wettbewerb als kinderfreundliche Kommune.

Neben Frankenhain wurden drei weitere Dörfer für vorbildliche Einzelleistungen mit Sonderpreisen bedacht. Ausgezeichnet wurden Bluno (Landkreis Bautzen) für die Sanierung der Fachwerkkirche, Hormersdorf (Erzgebirgskreis) für die barrierefreie Gestaltung öffentlicher Einrichtungen sowie Wehrsdorf (Landkreis Bautzen) für Aktivitäten in der Umweltbildung.

Waldkirchen und Langenreichenbach werden Sachsen im nächsten Jahr auf Bundesebene vertreten. Für die Finalrunde des Landeswettbewerbes hatten sich 13 Dörfer von insgesamt 53 Teilnehmern auf Kreisebene qualifiziert. Die drei Erstplatzierten freuen sich über 5000, 4000 sowie 3000 Euro, die Sonderpreisträger erhalten 1500 Euro, alle übrigen Finalisten werden mit jeweils 1000 Euro gewürdigt.

Somit hat es sich auch für Fremdiswalde gelohnt. Was jedoch Titel auf Landesebene betrifft, so geht der Grimmaer Ortsteil, umjubelter Sieger beim Kreisausscheid, leer aus. „Wir sind grundsätzlich sehr stolz darauf, dass wir uns für das Sachsenfinale qualifizieren und vieles dazulernen konnten“, sagt Ute Kniesche, Stadt- und Kreisrätin aus Fremdiswalde. Der Wettbewerb habe die 400 Dorfbewohner noch enger zusammengeschweißt. Alle seien glücklich darüber, dass der Ortsname des „Klein-Venedigs“ bei Grimma nun auch überregional ein Begriff sei. Bei der Kurzpräsentation des Dorfes Fremdiswalde habe die Delegation in Stangengrün jedoch eine Erwähnung des vielfältigen Vereinslebens vermisst: „Kein Wort etwa über unsere Laienspielgruppe, die es schon seit über 100 Jahren gibt.“

Von Haig Latchinian