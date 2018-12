Colditz

Kurz nach 15 Uhr ereignete sich am vergangenen Sonnabend auf dem Colditzer Markt einmal mehr meteorologisch Ungewöhnliches. Trotz Temperaturen im hohen einstelligen Bereich fielen aus dem wolkenverhangenen Himmel über die Schlossstadt weiße Flocken. Das von Frau Holle vollzogene und an beiden Veranstaltungstagen mehrfach wiederholte Ritual ist mittlerweile fester Bestandteil der Colditzer Märchenschlossweihnacht, seitdem der Marktplatz vor zwei Jahren erstmals in das bunte Treiben am zweiten Adventwochenende einbezogen wurde.

Viele Veranstaltungen im Zentrum von Colditz und auf dem Schloss

Entsprechend sputen musste sich auch in diesem Jahr, wer sich weite Teile des ebenso prall gefüllten wie abwechslungsreichen Kulturprogramms im Stadtzentrum und hoch oben auf dem Schloss zu Gemüte führen wollte. Hier wie dort gaben sich lokale Akteure wie die Musikschule Muldental, der Colditzer Volleyball-Nachwuchs, die Liedertafel und die Musikfreunde Colditz, die Tanzmäuse und der Chor der Grundschule Hausdorf sowie überregionale wie die Webster Rockband aus dem sachsen-anhaltinischen Wolmirstedt, die Sweet Devils aus Schwarzbach und die Flemminger Line Dancer aus Hartha die Klinke in die Hand.

Schlossweihnacht in Colditz: Weihnachtstroll und Schnee-Elfe alias Alex und Jenny verzauberten die Schloss-Besucher unter anderem mit Seifenblasen. Quelle: Roger Dietze

Nicht in die Hand nehmen mussten in diesem Jahr die Gäste der Colditzer 21. Märchenschlossweihnacht ihre Geldbörse, um den Programmpunkten im Schloss beiwohnen zu können. Denn die Stadt, in deren Händen in diesem Jahr erstmals die Gesamtorganisation lag, verzichtete auf die Erhebung eines Kulturbeitrages. „Die Schlossgesellschaft war auf diesen Obolus zur Deckung ihrer Kosten angewiesen, wohingegen wir als Stadt etwas flexibler agieren können“, benennt Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) die Hintergründe. „Mit dem Verzicht auf den Kulturbeitrag wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass die beiden Örtlichkeiten der Märchenschlossweihnacht enger zusammenwachsen“, so das Stadtoberhaupt.

Märchenhafte Atmosphäre in Colditz

Damit einhergehend war auch das Programm auf dem Schloss noch ein stückweit „märchenhafter“ ausgerichtet, wozu unter anderem die in fantasievoll gestaltete Kostüme gewandeten Figuren Schnee-Elfe und Troll, die Märchenfee Lia sowie die Laienspielgruppe der Sophienschule mit ihrem Stück „Schneewittchen ist weg“ beitrugen.

Shuttlebus pendelt Besucher

Auch in der Infrastruktur fand das Motto „Zusammenwachsen“ seinen Niederschlag in Form eines Shuttlebusses, der regelmäßig zwischen Schloss und Markt pendelte.

Auf letzterem konnten die Besucher der Colditzer Märchenschlossweihnacht an beiden Tagen den Figuren und Gestalten der Gebrüder Grimm wie dem Gestiefelten Kater, Hänsel und Gretel, den Bremer Stadtmusikanten und den Sieben Zwergen über den Weg laufen. Auch in diesem Jahr wurde das sich in wesentlichen Teilen aus der 750 Jahrfeier-Mannschaft zusammensetzende Organisationsteam um Edith und Matthias Gehle und Cornelia Hippe-Kasten von gut vier Dutzend märchenhaft verkleideten Statisten und weiten Teilen der Colditzer Markt-Händlerschaft unterstützt.

Von Roger Dietze