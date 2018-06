Frohburg/Frauendorf

Drei Tage lang rockte, tanzte und feierte das ganze Dorf mit vielen Gästen: Gemeinsam mit vielen Helfern organisierte der Verein Pro Frauendorf das traditionelle Dorf- und Vereinsfest. Es war das 24. seiner Art. „Wir danken allen, die uns bei der Durchführung des Festes unterstützt haben“, sagt Vereinschef Mario Pluntke, meint Unternehmen ebenso wie Einwohner. Sie alle hätten auf ihre Weise zu diesem Erfolg beigetragen.

Für Livemusik hat die europaweit erfolgreiche Band „The Wise Guyz“ aus der Ukraine gesorgt. Die Musiker brennen für „Authentic Rockabilly“ und sind stets auf der Suche nach dem ursprünglichsten Sound. Quelle: privat

Zu Festbeginn wurden die Kinder im Dorf eingesammelt und auf die Festweise gebracht. Hier gab es neben einer Hüpfburg und einer Kistenrutsche, ein Lagerfeuer und leckeren Knüppelkuchen. Der Sandmann brachte den Abendgruß, gestaltet von der Greifenhainer Kindertagesstätte „Regenbogenland“.

Ukrainische Band sorgt für Stimmung

Bei der dritten Frauendorfer Rock’n’Roll-Night sorgte die europaweit erfolgreiche Band „The Wise Guyz“ aus der Ukraine für Stimmung. Unterstützt wurde sie vom Frauendorfer Mathias Arnold alias DJ Bobcat. Er legte Vinyl-Platten aus den 50er und 60er Jahren auf. „Wie schon in den letzten Jahren kamen die Besucher nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern aus ganz Sachsen“, freute sich Pluntke: „Die Frauendorfer Rock’n’Roll-Night ist eine feste Größe bei allen Fans.“

Ein Fußballturnier der Bambini-Mannschaften von Frohburg und Frankenhain bot spannende, aber immer faire Aktionen am Ball. Das Turnier konnte Frohburg mit 9:7 Toren knapp für sich entscheiden. Parallel dazu fand ein Skatturnier statt. Den Sieg errang Dieter Martin Dietze. Er erhielt den Frauendorfer Skat-Wanderpokal.

Dorfolympiade mit lustigen Wettkämpfen

An der Dorfolympiade nahmen Starter zwischen 6 und 74 Jahren teil. In vier Gruppen bestritten sie lustige Wettkämpfe wie flinke Leine, Shake dich fit, Kastenlauf oder Rollkommando – sie hatten beim Kräftemessen sichtlich Spaß. Den folgenden Tanzabend gestaltete die Frohburger Band „Leiseschrei“. Zu eigenen und gecoverten Songs wurde bis in die Morgenstunden getanzt und gefeiert.

Mit einem musikalischen Festgottesdienst mit Daniel Chmell ging es in den Sonntag. Der Sänger gestaltete sein Programm mit eigenen Texten und Liedern, die zum Mitsingen einluden. Anschließend wurde der Bürgerschützenkönig ausgeschossen.

Daniel Köhler ist Bürgerschützenkönig

Als Sieger ging Daniel Köhler hervor. Die Organisation übernahm der Frauendorfer Schützenverein, der am gesamten Wochenende mit einer Schießbude auf dem Festplatz vertreten war. Der traditionelle Kanonendonner unterblieb, da sich ein Storchenpaar im Ort niedergelassen hat und nicht gestört werden sollte.

„Showbühne bringt das Zelt zum Kochen“

Die „Frauendorfer Showbühne“ sorgte am Nachmittag für ein übervolles Zelt. Das Programm der Laiendarstellern, mühevoll einstudiert, wird jedes Jahr heiß erwartet. Unter dem Motto „Polizeistation Frauendorf“ gab es Männerballett , Sketche, Comedy und Gesangseinlagen von Falko mit „Kommissar“ oder der Ersten Allgemeinen Verunsicherung mit „Banküberfall“. Die Kindershowbühne führte einen Tanz von Bibi und Tina auf. Den Auftakt machten die alten Feuerwehrkameraden mit ihren Fanfaren.

Von es