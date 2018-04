Grimma/Kleinbothen

Alle Jahre wieder wird im Muldentalbad Kleinbothen Kraft und Zeit in den Frühjahrsputz investiert. „Die Kollegen sind gerade mittendrin und haben bis zur Eröffnung noch jede Menge zu tun“, sagt Detlef Bull, Bereichsleiter bei der Oewa Wasser und Abwasser GmbH mit Zuständigkeit für den Badbetrieb. Das Unternehmen kümmert sich mit seiner Bädergesellschaft im Auftrag der Stadt Grimma um die kommunale Anlage. Angebadet werden kann dann Mitte Mai. Das Muldentalbad Kleinbothen öffnet in diesem Jahr am Dienstag, dem 15. Mai, das erste Mal seine Pforten.

Neben den üblichen Verschönerungsarbeiten ist auch technisch vor dem Saisonstart in diesem Jahr einiges zu erledigen, heißt es in einer Mitteilung der Oewa. „Die Sicherheit der Badegäste ist ein großes Thema. Deshalb müssen wir zum Beispiel an der 30-Meter-Rutsche die Fugen zwischen den einzelnen Elementen erneuern“, schildert Bull. Auch am Sprungturm bestehe Handlungsbedarf. Hier müssten neue technische Anforderungen des TÜV umgesetzt werden. Bull: „Es muss zum Beispiel gewährleistet sein, dass die Besucher an dem Geländer, das sich auf dem Sprungbrett befindet, nicht hoch klettern können. Deshalb werden wir die angeschweißten Geländer demontieren, verbreitern, mit Plexiglas versehen und wieder fest am Sprungbrett verschrauben.“

Auch für die Badewasserqualität werde etwas getan, so das Unternehmen. Einer der drei Filter, die das Badewasser aufbereiten, bekomme frischen Filterkies.

Ab dem 2. Mai können sich Badelustige im Vorverkauf Saisontickets sichern. Erwachsene zahlen jetzt 82 statt 87,50 Euro. Die ermäßigten Tickets kosten 37 statt 42 Euro. Anspruch auf Ermäßigung haben Kinder und Jugendliche zwischen vier und 16 Jahren, Schüler, Studenten, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende mit dem entsprechenden Nachweis sowie Schwerbehinderte. Inhaber der Blaulichtcard im Bereich Grimma erhalten die Karte das ganze Jahr für 70 Euro. Die Tickets gibt es ausschließlich bei den Mitarbeitern der Oewa im Muldentalbad Kleinbothen, Badstraße 29, von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr.

Nicht nur die Eintrittspreise sind laut Oewa in diesem Jahr erneut unverändert, sondern auch die Öffnungszeiten: Im Mai öffnet das Bad von 10 bis 18 Uhr, im Juni von 10 bis 21 Uhr, im Juli und August von 9 bis 21 Uhr. Ob es eine Verlängerung bis in den September hinein geben wird, wird witterungsbedingt entschieden.

Von lvz