Freies Gymnasium Naunhof will Partnerschule in Kenia besuchen

Naunhof. Im Freien Gymnasium Naunhof scheint die (Jugend-)Welt noch in Ordnung. In Haus 1 der Bildungsstätte, die am Sonnabend zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte, drehten auf zwei zum Teil noch im Aufbau befindlichen TT-Modelleisenbahnanlagen Miniaturzüge entspannt ihre Runden und ließen in diesem Moment Begriffe wie Facebook, Instagram und Co. wie von einem anderen Planeten erscheinen. „Ich finde die Modelleisenbahn cool und faszinierend“, sagte Fünftklässler Moritz Köcher, der sich damit im Rahmen des Mittagsband-Angebotes „Modellbau“ beschäftigt. Ebenso wie Zehntklässler Moritz Henning, der bekennt, auch privat diesem Hobby zu frönen. „Ich gehöre damit aber zu einer sehr kleinen Minderheit in meiner Klasse“, so der 15-Jährige.

Vorsicht an der Bahnsteigkante: Moritz Henning (vorn) und Moritz Köcher widmen sich im Rahmen des Mittagsband-Angebotes der Modelleisenbahn. Quelle: Roger Dietze

Demgegenüber einer Mehrheit angehören dürfte Spanisch- und Englisch-Lehrerin Andrea Pankalla mit ihrer Einschätzung hinsichtlich des Schulklimas am Freien Gymnasium. „Wir Pädagogen sind ein eingespieltes und gut harmonierendes Team, und dieses gute Miteinander trägt mit entscheidend zum hohen Wohlfühlfaktor an dieser Schule bei“, so die Pädagogin. Einer Schule, die im nächsten Schuljahr erstmals Zwölftklässlern zum Abitur verhelfen wird. Diesbezüglich keine Anspannung lässt sich Schulleiterin Kathrin Mayer anmerken, aus deren Worten vielmehr Selbstvertrauen spricht. „Wir sind hinsichtlich unseres ersten Abiturs sehr optimistisch, denn schließlich haben wir unsere Schüler entsprechend gut darauf vorbereitet“, so die Chef-Pädagogin der Naunhofer Bildungsstätte, an der aktuell 275 Fünft- bis Elftklässler auf ihren nächsten Lebensabschnitt Studium beziehungsweise Ausbildung vorbereitet werden.

Damit ist noch ein gutes Stück Luft bis zur Auslastung, die mit rund 350 Schülern erreicht sein wird und die nur eine Frage der Zeit ist. „Die Bewerberzahlen sind im Hinblick auf die dauerhaft angestrebte Zweizügigkeit sehr auskömmlich“, berichtet Schulleiterin Kathrin Mayer, die davon ausgeht, dass die Restarbeiten auf dem Außengelände der Schule in diesem Jahr endlich in Angriff genommen werden können. Luxusprobleme im Vergleich zu jenen Herausforderungen, mit denen sich die Partnerschule des Freien Gymnasiums in der kenianischen Stadt Voi und deren Belegschaft tagtäglich konfrontiert sehen. Im letzten Schuljahr stellten die Naunhofer Gymnasiasten einen Briefkontakt her, schickten Turnschuhe nach Ostafrika und bezahlten aus den Erlösen einer Schulkunst-Versteigerung das Schulgeld zweier kenianischer Schüler.

Am Sonnabend nutzten die parthestädtischen Pennäler den Tag der offenen Tür, um die Projektkasse mit kenianischen Spezialitäten zu füllen. Unter anderem für ein ehrgeiziges Vorhaben. „In einem der nächsten Schuljahre wollen wir unserer Partnerschule einen Besuch abstatten“, informierte Siebtklässlerin Fae Morgenstern, die gemeinsam mit ihren Mitschülern in der letzten Woche an einem fächerübergreifenden Projekt teilnahm, dessen Ergebnissen den sonnabendlichen Gymnasiums-Besuchern präsentiert wurden.

Den angehenden Pennälern unter diesen wurde guter Tradition gemäß im Physik- und Chemiekabinett die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen kleiner Experimente an die naturwissenschaftliche Materie heranzutasten. Chemie- und Biologielehrer Henning Franzke jedenfalls freut sich schon auf den Nachwuchs in seiner Bildungsstätte. „Das Interesse in der Schülerschaft an den Naturwissenschaften ist allgemein recht hoch“, so der Pädagoge.

Von Roger Dietze