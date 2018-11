Grimma

Mit „Heimatgefühle zur Weihnachtszeit“ präsentieren Sigrid und Marina ihr beliebtes und erfolgreiches Tourneeformat jetzt auch zur schönsten Zeit des Jahres – im Advent. Am Freitag, dem 30. November, gastieren sie ab 16 Uhr in der Grimmaer Muldentalhalle. Die LVZ verlost für das Konzert mit Star-Aufgebot vier mal zwei Freikarten.

Am 30. November findet in der Grimmaer Muldentalhalle ein Adventskonzert mit Schlager-Starbesetzung statt.

„Mit den bekanntesten Winter- und Weihnachtsliedern und einzigartigen Bildern der verschneiten Winterlandschaft laden die beiden Grand-Prix-Siegerinnen Sigrid und Marina aus dem Salzkammergut mit ihren musikalischen Gästen das Publikum auf einen Kurzurlaub in die Berge ein“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Das Publikum erlebe eine fröhliche und ausgelassene Stimmung auf der „Jodleralm“ und sei hautnah dabei, wie harmonisch Weihnachten in den Bergen gefeiert wird.

Wildecker Herzbuben sind auch dabei

Mit dabei seien neben den Gastgeberinnen Stars wie die Wildecker Herzbuben, Alexander Rier aus Südtirol und Willy Lempfrecher, der neue König des volkstümlichen Schlagers und ebenfalls in Südtirol lebend.

Die LVZ hat Freikarten. Gewinnen Sie, mit etwas Glück, zwei Tickets für das vorweihnachtliche Schlager-Spektakel. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist eine Mail mit dem Betreff „Schlager-Weihnacht“ an die Adresse landkreis.leipzig@lvz.de zu senden. Einsendeschluss ist der heutige Mittwoch, 24 Uhr. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt.

Wem das Glück nicht hold ist, kann sich Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen-Stellen sichern.

Von lvz