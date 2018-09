Colditz

Vergesst mir das Porzellan nicht! Mit Interesse verfolgt Rudolf Priemer derzeit die Diskussion über die sich wandelnde Museums-Landschaft in Colditz. „Mister Muldental“, von 1966 bis 1992 Leiter des Kreismuseums Grimma und ehrenamtlicher Denkmalpfleger, nennt die Bedeutung des Porzellans für die Geschichte der Stadt Colditz eine „ganz außerordentliche“. Nach Schließung des Stadtgeschichtlichen Museums dürfe dieses wesentliche Kapitel der Ortshistorie unter keinen Umständen hinten runter fallen, fordert der 80-Jährige.

Keramik gehört zum Lebenswerk der Stadt

Die Stadt sei mit der Keramischen Industrie untrennbar verbunden. Dagegen bezeichnet Priemer das Kriegsgefangenenlager auf Schloss Colditz eher als „Episode“. Zwar seien die rund 300 Fluchtversuche der internierten alliierten Offiziere zum Teil spektakulär gewesen, doch gelebt habe Colditz vor allem durch und mit der Keramik. In der DDR ging Haushalt- und Hotelporzellan in 30 Länder der Erde. Zu Spitzenzeiten waren im Porzellanwerk fast 2000 Menschen beschäftigt. „Viele von ihnen leben noch. Sie haben Anspruch darauf, dass ihr Lebenswerk nicht vergessen wird.“

Im einstigen Stadtgeschichtlichen Museum in der Tiergartenstraße, dessen Sammlung inzwischen im Schloss zwischengelagert ist, befanden sich unter anderem Tausende Objekte zur Keramischen Industrie. Auf langen Tischen und in zahlreichen Vitrinen wurden Geschirr, Pokale und Schmuckteller gezeigt.

Namhafte Firmen setzten auf Colditzer Erden

Die Schau hielt die Erinnerung wach an Johann Friedrich Böttgers Erfindung des „weißen Goldes“ (1708), die ohne Colditzer Erden nicht möglich gewesen wäre. Thematisiert wurden die Keramikfirmen Thomsberger & Hermann, Karl August Zschau sowie die Steingut Aktiengesellschaft Colditz, das damals größte Steingutwerk Deutschlands. 1958, vor 60 Jahren, wurde unter Betriebsdirektor Günter Gottlebe auf Porzellan umgestellt. Nach der Wende kam das Aus für die Porzelline.

Wie berichtet, übergaben die Stadtväter 2013 die Sammlung des Stadtgeschichtlichen Museums komplett an den Freistaat Sachsen. Museologin Regina Thiede von der Schlösserverwaltung Sachsen bestätigt, dass das Museum in der Tiergartenstraße inzwischen geräumt und die stadtgeschichtliche Sammlung im Schloss gelagert ist.

Drei Themenelder im Schloss künftig gezeigt

„Wir planen im Schloss ein Museum zu drei Themenfeldern. Erstens: zur Schlossgeschichte von den Wettinern bis zur Schließung des Krankenhauses 1996. Zweitens: zum Offiziersgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg und drittens zur Stadt- und Regionalgeschichte inklusive Porzellanwerk“, so Thiede.

Priemer, der in den 1970er-Jahren mit einer Konzeption fürs Colditzer Museum betraut war, hatte sich schon damals dafür ausgesprochen, auch das Städtische Museum im Schloss anzusiedeln, denn dort herrsche der mit Abstand größte Publikumsverkehr. So gesehen biete die aktuelle Schließung des Museums nun die Chance, die Gäste zusätzlich auch mit der jüngsten Historie der Stadt vertraut zu machen. Die Porzelline sei eine Institution gewesen. Genau diese oft vernachlässigte soziale Dimension habe die stadtgeschichtliche Sammlung in Colditz exzellent dargestellt. Es gelte, dies auch in der neuen Schau feinfühlig hinüberzuretten, fordert Priemer: „Was wir also nicht brauchen, ist der Elefant im Porzellanladen.“

Von Haig Latchinian