Grimma/Fremdiswalde

Am Sonnabend dürfte ganz Fremdiswalde auf den Beinen sein. Dann geht ab 14 Uhr das 22. Dorf- und Kinderfest über die Bühne – und das Programm gestalten die Einwohner weitgehend selbst.

Heimatverein gestaltet Programm

Es war einer der ersten Hüte, die sich der 2001 gegründete Heimatverein Fremdiswalde aufgesetzt hat – die Organisation des Dorffestes. Seit 17 Jahren kümmert sich die Truppe um Jana Mundus um das jährliche Dorfvergnügen am Fuße der Kirche. Dabei hat es sich ihren Worten zufolge bewährt, das Fest auf einen Tag zu beschränken. „Wir haben Sponsoren im Boot“, freut sich die Vereinschefin. Die große Fete finanziere sich aber auch über das Eintrittsgeld. Immerhin seien Versicherungen und Gema ebenso zu bezahlen wie gebuchte Künstler. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 kommen gratis aufs Festgelände, für alle Älteren kostet die Sause 3,50 Euro.

Unterhaltung der Dorfsternchen

Dabei sind am 7. Juli wieder zwei Höhepunkte zu erleben, für die sich die Dorfbewohner selbst ins Zeug legen. Gleich nach dem Auftakt mit der Auszeichnung verdienter Fremdiswalder und einer Präsentation der Kinder- und Jugendfeuerwehr schlägt nämlich um 15 Uhr die Stunde der Dorffeststernchen. Eine Stunde lang sorgen 26 Drei- bis 14-Jährige und fünf Erwachsene für beste Unterhaltung auf der Bühne. „Seit Mai üben wir das Programm ein“, verrät Mundus. Die Zuschauer können sich dieses Mal auf eine Darbietung freuen, die unter dem Thema „Strandparty an der Mühlteichlagune“ steht.

Playbackshow für Talente

Und am Abend dürfte die beliebte Playbackshow für ausgelassene Stimmung sorgen. Der Heimatverein, die Laienspieler, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, der Faschingsclub, die Zumba-Mädels und eine aus Männerchor und Alttechnikfreunden zusammengewürfelte Truppe kämpfen dabei um die Gunst des Publikums und den heiß begehrten Wanderpokal. Dann dürfte die Stimmung wieder ihren Siedepunkt erreichen.

Familienwettkampf für jede Altersgruppe

Traditionell findet am Nachmittag der Familienwettkampf statt – von 15 bis 17 Uhr. Während die Mütter beim Sportverein mit den Dartspfeilen treffen müssen, brauchen die Väter bei der Feuerwehr Zielwasser beim Kegeln. Und die Kinder sollten bei den Alttechnikfreunden platzierte Schüsse auf die Torwand bringen.

Blasmusik aus Trebsen

Zur besten Kaffeezeit spielen ab 16 Uhr die Trebsener Blasmusikanten auf. Dann stellt sich auch heraus, was die Senioren von Fremdiswalde aus ihren Backöfen hervorzaubern. Sie sorgen für die Kuchenbäckerei am Nachmittag, erzählt Jana Mundus und will die Hilfe der Landbäckerei Schaaf und des Landgasthofes Scheibe bei der Versorgung der Gäste nicht unerwähnt lassen. Vor der 19.30 Uhr Abendshow werden noch die Sieger der sportlichen Wettbewerbe prämiert. Und nach der Playback-Schaffe können die Festbesucher bis nach Mitternacht tanzen. Dazu legt DJ Friedel auf. Angst vor Schauern muss dabei niemand haben. Zelte sorgen für ein wetterfestes Ambiente. Auch Bühne und Tanzfläche sind überdacht.

Von Frank Prenzel