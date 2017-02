Der Unternehmer Gerth Winkler wohnt von Kindesbein an in Fremdiswalde, das mittlerweile zur Stadt Grimma gehört. Doch seiner Ansicht nach ist das Dorf von der Entwicklung abgekoppelt. Und so schreibt er an Verantwortliche und telefoniert sich die Finger wund. Ohne Erfolg. Straßen, Internet und Gewässer sind die Probleme, die den 59-Jährigen beschäftigen.