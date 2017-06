Landrat Henry Graichen und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger standen bei einem Infoabend in Fremdiswalde den Einwohnern Rede und Antwort. Vor allem im Mittelpunkt standen die Straßen rund um das Dorf, die meist schmal und in einem schlechten Zustand sind. Graichen sagte, sie seien erst mittelfristig an der Reihe.