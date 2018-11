Grimma/Döben

Seit mehr als 20 Jahren sorgt der Freundeskreis Dorf und Schloss Döben für die kulturelle Belebung der Region. Nun stehen einige Veränderungen an, denn der langjährige Vorsitzende Frank Pastille aus Döben verabschiedete sich in der letzten Mitgliederversammlung aus dem Vorstand. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

„Nach 17 Jahren möchte ich die ehrenamtliche Arbeit in andere Hände legen und mich meinen anderen Hobbys widmen“, so Pastille. Der gelernte Bauingenieur will verstärkt seiner Liebe zu alten Autos und Motorrädern nachgehen, in seiner „Oldtimer Lounge“ in Mutzschen trifft er sich jeweils freitags mit anderen Oldtimer-Begeisterten. Ihm sei vom gesamten Verein „allergrößter Dank für die langjährige ehrenamtliche Arbeit“ ausgesprochen worden, heißt es.

Vorsitzender Frank Pastille verlässt den Vorstand des Freundeskreises Dorf und Schloss Döben. Quelle: Christian Kunze

Hubertus von Below tritt in Pastilles Fußstapfen

Hubertus von Below tritt in Pastilles Fußstapfen und wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Der Neu-Döbener Friedhelm Märsch erklärte sich bereit, den Posten des Stellvertreters zu übernehmen. Als Schriftführer bleiben Stefan Siebert und als Schatzmeisterin Dorothea von Below im Amt.

Hubertus von Below tritt in Pastilles Fußstapfen. Quelle: Detlef Rohde

Aus Altersgründen legte der verdienstvolle Vater der Heimatstube Wolfgang Eisebith die Betreuung seiner Sammlung in die Hände des Vereins. Sie wird nun medial katalogisiert und soll in Zukunft wieder regelmäßig geöffnet sein, so auch zum anstehenden Schlosshofadvent, für den der Freundeskreis am Sonntag, dem 2. Dezember, ab 12 Uhr die Tore öffnet.

Wolfgang Eisebith legt seine Heimatstube auf dem Schlosshof in die Hände des Vereins . Quelle: René Beuckert

„Schüler adoptieren Denkmale“ in Döben

Im vergangenen Vereinsjahr belebte wieder das Pegasus-Projekt „Schüler adoptieren Denkmale“ den Schlosshof, zog der Freundeskreis zur Wahlversammlung eine Bilanz. Seit über 20 Jahren arbeiteten Schüler des Glauchauer Georgius-Agricola-Gymnasiums an „ihrem“ Denkmal. Für ihren unermüdlichen Einsatz erhielten sie kürzlich den sächsischen Kinder- und Jugenddenkmalpreis aus den Händen des Staatsministers Roland Wöller.

In der Laudatio wurde die gute Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Denkmalpflege, den Schülern mit ihren Lehrern Hubertus Schrapps und Steffi Nagel, dem Freundeskreis Dorf und Schloss Döben sowie den Schloss-Eigentümern, der Familie von Below, hervorgehoben. Dieses gemeinsame Engagement habe aus einem „verlorenen Ort“ wieder einen kulturellen Kristallisationspunkt für die Region gemacht.

Sommerkonzert, Kabarett und Führungen am Schloss

Auch Studenten der HGB aus Leipzig schwärmten im Frühjahr wieder für einige Tage vom Schlosshof in die Umgebung aus, um ihre Fertigkeiten in der Landschaftsmalerei zu verbessern. Die Theatergruppe des Gymnasiums „St. Augustin“ hatte sich um Ostern eingemietet, um ihr Theaterstück „Andorra“ zu proben, das bei der Aufführung ein großer Erfolg wurde.

Beim Freundeskreis Dorf und Schloss Döben wechselt der Vorstand. Quelle: Ralf Zweynert

Ein Sommerkonzert und die Pfeffermüller-Kabarettisten, Führungen und der Schlosshofadvent rundeten das Vereinsjahr ab, informierte der Verein weiter dazu.

Für das kommende Jahr sind Ausstellungen mit den Grimmaer Fotografen Gerhard Weber und Magnus Wendeberg geplant, ebenso ein Fest auf dem Gelände des Dorfplatzes Döben, bei dem auch das 20- jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr begangen wird. Dafür sucht der Freundeskreis noch Mitstreiter, die sich unter 0177/1595130 melden können.

Von Frank Prenzel