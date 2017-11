Frühschoppen leitet in Grimma die fünfte Jahreszeit ein

Der Muldental Faschingsclub steht vor dem Start in die fünfte Jahreszeit. Die wird am 11.11. auf dem Grimmaer Markt mit einem zweistündigen Frühschoppen eingeläutet. Dann werden die Narren der Muldestadt wohl auch das Geheimnis ums diesjährige Motto lüften. Der Verein steuert seine 24. Saison an und gibt dem Programm zur Winterausfahrt den Feinschliff.