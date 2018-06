Naunhof/Fuchshain

Seit 555 Jahren begleitet die große Glocke der Fuchshainer Martinskirche die Menschen im Ort von der Geburt über gute und schlechte Zeiten bis zur Bahre. Anlass genug für die Einwohner, ihr einmal aus tiefstem Herzen Danke zu sagen. Und weil sie im Feiern geübt sind, hängen sie das Jubiläum im wahrsten Sinne des Wortes an die große Glocke.

Reichlich zwölf Monate ist es her, da haben sie die 750-Jahrfeier von Fuchshain mit einer ganzen Festwoche zelebriert. Sogar Startrompeter Ludwig Güttler holten sie in den Ort. Nach dem Konzert tranken sie ein Gläschen Sekt auf die Ehre, die ihnen zuteil geworden war. Nebenher schauten sie sich in der Kirche die Ausstellung an, die der Heimatverein zusammengetragen hatte. Und wie ihr Blick auf ein Foto der 1463 gegossenen großen Glocke fiel und deren Alter schnell errechnet war, entstand die Idee für das nächste Fest, obwohl das laufende noch nicht mal halb vorüber war.

„Seit sechs Monaten bereitet sich der ganze Kirchenvorstand darauf vor, hat ein dreitägiges Programm vom 23. bis 25. Juni zusammengestellt“, sagt dessen Vorsitzende Inge Kinne (68). „Wir wollen damit alle Fuchshainer ansprechen, nicht nur die Christen. Zwar geht es bei unserer Glocke um Kirchengeschichte, darüber hinaus aber auch um die Kulturgeschichte des Dorfes.“

Und so zogen wie schon zum Ortsjubiläum viele mit. Der Sportverein übernimmt mit dem Kirchenvorstand die Bewirtung, die Kindertagesstätte „Weltentdecker“ wird eine Bastelstraße anbieten. Und der Heimatverein kümmerte sich um die geschichtliche Aufarbeitung, fertigte Handzettel, gestaltete eine neue Ausstellung.

Herr über die Zeit: Wöchentlich zieht Helmut Kinne das Uhr- und Schlagwerk der Martinskirche auf. Die Technik setzt den Hammer in Gang, der an die große Glocke schlägt. Quelle: Frank Pfeifer

Allen voran Uwe Griessl von der Chronikgruppe hat sich mit den historischen Details befasst. Ins Deutsche übertragen, so weiß er, lautet die lateinische Inschrift der Glocke „O König der Ehre, komm mit Frieden. Im Jahre des Herrn Tausend vierhundert dreiundsechzig. Donnerstag vor dem Tag des Apostels Paulus.“ Daraus lässt sich der 25. Juni 1463 herleiten. „Wer damals die Bronzeglocke hergestellt hat, ist nicht überliefert“, erklärt Griessl. „Vielleicht war es einer der Wandergießer, wie es sie im Mittelalter gab.“

Fast durchgängig hing die Glocke, die nicht nur geläutet wird, sondern auch für den Stundenschlag zuständig ist, über den Dächern von Fuchshain. Weichen musste sie nur 1902/’03, als die neue Kirche entstand. Im Ersten Weltkrieg sollte sie, wie damals üblich, eingeschmolzen werden. Selbst der sogenannte B-Schutzstatus als Kulturwert drohte 1917 nicht mehr auszureichen, um sie vor der Zerstörung zu bewahren. Nur einem Gutachten des damaligen Direktors des Städtischen Kunstgewerbemuseums Leipzig, Richard Graul, der für sie den nächsthöheren C-Schutzschein ausstellte, brachte ihre Rettung. Mit der Expertise überlebte sie auch den Zweiten Weltkrieg.

Dafür erwischte es jeweils die kleine und mittlere Glocke. Die jetzigen hängen erst seit 1959 neben der großen. Obwohl in der DDR nur die Herstellung aus Stahl gestattet war, wurden sie in Bronze gefertigt. Der damalige Kirchenvorsteher Kurt Remler sammelte dafür das Geld von den Bauern. Weil das aber als reaktionär galt, musste er die Spendenliste vor der Polizei verstecken, die sie suchte.

Programm Glockenfesttage in und an der Martinskirche Fuchshain 23. Juni: 10 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr Turmbesteigungen und Kirchenführungen, ab 14 Uhr Vortrag zum Thema Glocken mit anschließendem fröhlichen Beisammensein. 24. Juni: 10 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr Turmbesteigungen und Kirchenführungen, ab 14 Uhr Festgottesdienst mit anschließendem fröhlichen Beisammensein. 25. Juni: 0 Uhr Glockengeläut, ab 19.30 Uhr Konzert mit dem Leipziger Blechbläserensemble und Gerd Schenker, Tickets dafür im Blumenhof Streller, Hauptstraße 40 in Fuchshain und an der Abendkasse.

Sein Enkel Rainer Streller und Bernd Strauß aus Fuchshain, die voriges Jahr Güttler verpflichteten, organisierten nun auch das Konzert, das auf den Tag genau 555 Jahre nach der Glockenherstellung in der Kirche erklingen wird. Erwartet werden das Blechbläserensemble Leipzig und Gerd Schenker aus Baalsdorf mit Glockenimprovisationen. In die Aufführung eingebunden werden auch die Orgel und das Geläut des Gotteshauses.

Roselinde Hahn (65) vom Kirchenvorstand stellte einen Kontakt zum Apoldaer Glockenmuseum her. Dessen Leiterin Rena Erfurth wird zum Auftakt der Feierlichkeiten einen Fachvortrag halten. Den Festgottesdienst am zweiten Tag gestalten Kantorei und Posaunenchor musikalisch. Ein Ereignis, das in keinem Festprogramm steht, verrät Kirchenvorstandsmitglied Christa Thalmann (64) den LVZ-Lesern: „In der Nacht von Sonntag zu Montag, also dem eigentlichen Geburtstag, werden 0 Uhr die Glocken im Turm erklingen.“

Von Frank Pfeifer