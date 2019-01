Bad Lausick

An der Ecke „Am Riff“ und Erich-Weinert-Straße in Bad Lausick hat ein 26-jähriger Opelfahrer am Samstagabend einer 31-jährigen Audifahrerin die Vorfahrt genommen. Beide Autos krachten daraufhin gegeneinander.

Fünf Verletzte in Bad Lausick

Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer sowie drei Insassen, darunter ein neunjähriges Kind verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Beteiligten wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Von LVZ/gap