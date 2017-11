Futura: Gestrauchelte junge Leute nehmen sinnvolle Arbeit in die Hand

Für zwölf 17- bis 27-Jährige ist das Futura-Projekt in Grimma ausgelegt. Awo-Familienzentrum, Jobcenter und Jugendamt ziehen hier an einem Strang, um schwer vermittelbare Jugendliche an Ausbildungs- und Arbeitsmarkt heranzuführen. Seit Anfang des Jahres leitet Nadine Ubl das Projekt, und sie kennt die dramtischen Biografien ihrer Schützlinge genau.