Gala in Grimma: Internationaler Tanz-Star mal wieder auf heimischen Parkett

Der Tanzclub Blau Gelb Grimma will wieder ein tänzerisches Feuerwerk zünden, wenn er am 14. April zur mittlerweile 16. Tanzgala in die Muldentalhalle bittet. Vereinschefin Helga Metzker freut sich zum abendlichen Einladungsturnier vor allem auf Tasja Schulz-Novoselov. Mit vier Jahren begann sie bei Blau Gelb zu tanzen und reist heute zur Turnieren in der halben Welt.