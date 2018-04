Grimma Naunhof - Galerie zeigt Ratgeber- und Modepublikationen In einer neuen Ausstellung präsentiert die Naunhofer Galerie Kugel Publikationen aus 70 Jahren Geschichte von Verlag für die Frau und Buchverlag für die Frau. Eine Begegnung mit vielen altbekannten Titeln.

Der traditionsreiche "Verlag für die Frau" aus Leipzig hat eine abwechslungsreiche und erfolgreiche Geschichte vorzuweisen. Derzeit wird diese in einer neuen Sonderausstellung in der Galerie Kugel im Naunhofer Rathaus der Öffentlichkeit präsentiert. Zu besichtigen während der Öffnungszeiten des ersten Hauses am Markt. Quelle: Thomas Kube