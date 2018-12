Trebsen

„Wenn es nach den Bedürfnissen in Walzig ginge, dann könnte der Glasfaserausbau morgen starten“, sagt Lothar Eckhardt. Er wohnt in dem kleinen Rundlingsdorf etwas außerhalb der Trebsener Kernstadt, das bei der jetzt infrage kommenden Erschließung unberücksichtigt bleibt. Doch damit geben sich die Bewohner nicht zufrieden.

Noch bis zum Montag läuft die sogeannte Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser GmbH (DG) in Trebsen. Sagen mindestens 40 Prozent der Haushalte ja zum hochmodernen Breitbandanschluss, will das Unternehmen ein flächendeckendes Glasfasernetz verlegen. Allerdings nur in Altenhain, Seelingstädt und einem Großteil der eigentlichen Stadt. Walzig und die Schneiderteiche, die aus Sicht der Firma zu abgelegen sind, sowie der Ortsteil Neichen bleiben zumindest im ersten Schritt unberührt.

31 Prozent Zustimmung in ganz Trebsen Sollten sich mindestens 40 Prozent der Trebsener Haushalte für einen Glasfaseranschluss aussprechen, will die Deutsche Glasfaser GmbH 92 Prozent des Gemeindegebiets mit superschnellen Internetverbindungen ausstatten, und zwar recht zügig. Kurz vor Ablauf des Interessenbekundungsverfahrens ist das Unternehmen aber noch ein Stück von der selbstgesteckten Hürde entfernt. Gegen Ende der Woche sagten insgesamt 31 Prozent der Haushalte zu. Altenhain lag bei 60 Prozent, Seelingstädt bei 44 Prozent und die Kernstadt abgeschlagen bei 18 Prozent. Letzte Abgabemöglichkeit für Verträge ist Montag, 10 bis 17 Uhr, im Servicepunkt im Rathaus Trebsen.

„Wir sind aber nicht abgelegen“, kritisiert Eckhardt. „ Trebsen-Nord ist nur 300 Meter entfernt.“ Deshalb will der 64-Jährige, dass ganz Walzig mit ans Netz kommt, falls die DG den Ausbau in Angriff nimmt. „Zumindest gibt es bei uns das größte Interesse, nämlich 100 Prozent.“

Auch Rentner wollen Glasfaserkabel

Sogar Rentner, die bisher kein Internet brauchten, wollen nach Eckhardts Worten einen Glasfaseranschluss. „Sie denken an die Zeit, in der die Jugend das Haus übernimmt und eine schnelle Verbindung braucht. Sie wollen damit ihr Grundstück zukunftsfähig machen und aufwerten“, erklärt er. So hat er von allen zwölf Haushalten Anträge eingesammelt und zur DG gebracht, auch wenn der Ort gar nicht an der Erhebung beteiligt ist. „Damit wollen wir ein Zeichen setzen.“

Das Signal kam bei der DG an. „Wegen des hohen Interesses prüfen wir jetzt noch einmal, ob ein Ausbau in Walzig wirtschaftlich tragbar ist“, verspricht DG-Sprecherin Nancy Pfaff. „In der ursprünglichen Kalkulation war das zu teuer, aber unsere Bauabteilung schaut nach, was es kosten würde.“

Telekom lässt Walzig links liegen

Zurzeit surfen die Walziger über ihre Kupfer-Telefonleitungen. Der Verteilerkasten, in dem Glasfaser anliegt, befindet sich in zwei Kilometer Entfernung, so dass nur zehn bis zwölf Megabit pro Sekunde an den Computern ankommen. „Optimal wäre Glasfaser bis ins Haus“, meint Eckhardt und spekuliert: „Falls die Envia, die 2013 ein Erdkabel von Trebsen nach Walzig zog, ein Leerrohr mit in den Boden brachte, das sich nutzen lässt, wäre der Ausbau vielleicht nicht so teuer.“ Doch Stefan Buscher von der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom muss enttäuschen: „Ein Glasfaserkabel oder ein Leerrohr für ein Glasfaserkabel ist im Zuge der Baumaßnahmen nicht verlegt worden.“

Eckhardt wäre als Übergangslösung auch mit Vectoring zufrieden, das bis zu 100 Megabit pro Sekunde ermöglicht. Eine gute Gelegenheit hatte die Deutsche Telekom nach seinem Dafürhalten, als sie ein Glasfaserkabel entlang der Bundesstraße 107 von Trebsen nach Rothersdorf zog. „Hätte sie bei uns per T-Stück einen Verteilerkasten gesetzt, wäre Vectoring möglich gewesen“, argumentiert er. Doch auch die Telekom denkt ans Geld. Sie habe den Eigenausbau anhand von Wirtschaftlichkeitskriterien festgelegt, informiert deren Sprecher Georg von Wagner. „Aus Kostengründen haben wir daher auf eine Bandbreitenerhöhung in Walzig verzichtet.“ Von Wagner empfiehlt der Kommune eine Ausschreibung für unterversorgte Gebiete. Eckhardt argwöhnt: „Hier pokert die Telekom um Fördermittel.“

Glasfaser notfalls über Förderung

Notsicherungen für Randlagen wie Walzig und die Schneiderteiche hat die Stadt längst installiert. „Wir stellten einen Förderantrag für den Glasfaserausbau und denken, dass der Freistaat die Verlegung zu 100 Prozent bezahlt“, erläutert Bauamtsleiterin Marika Haupt. „Außerdem schlossen wir einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landratsamt, das über eine eigene GmbH bis 2022 den staatlich geförderten, flächendeckenden Ausbau eines Breitbandnetzes im Landkreis steuern und koordinieren will.“

Von Frank Pfeifer