Colditz

Am Donnerstagvormittag ist in Colditz ein Feuerwehreinsatz ausgelöst worden, nachdem in der Schulstraße in einem Wohnhaus gegenüber der Sophienschule Gasgeruch festgestellt worden war. „Die Alarmierung erfolgte durch die Polizei, die vor Ort auf entsprechende Hinweise von Mietern aus dem Haus reagieren musste“, erklärte Steffen Schmidt von der Colditzer Feuerwehr.

Gasaustritt bestätigt sich nicht

Doch nach intensiver Überprüfung habe sich der Verdacht von Gasaustritt nicht bestätigt. Wie sich aber später abzeichnete, könnte ein Mieterstreit erst den Blaulichteinsatz der Polizei und in dessen Folge den der Colditzer Feuerwehr verursacht haben.

Gasalarm in Colditz - Polizei und Feuerwehr im Einsatz Quelle: fsw-Symbolbild

Aus einem diffusen Schreiben, welches von einem Unbekannten am Donnerstagnachmittag nicht nur an einen Colditzer Anwalt gesendet worden war, sondern auch an verschiedene Medien wie Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie an politische Parteien und Gewerkschaften geht hervor, dass einer Mieterin des Hauses eine Zwangsräumung angedroht worden sei.

Schreiben mit ominösem Inhalt

„Mieter haben auch Rechte. Gerade nach 22 Jahren und gerade nach Übernahme durch einen neuen Investor“, heißt es da unter anderem. Der Inhalt des Schreibens scheint jedoch aus dem Zusammenhang gerissen und lässt keine klare Bewertung der eigentlichen Situation in Gänze zu. Aber davon habe die Feuerwehr Colditz während des Einsatzes keine Kenntnis erlangt. „Wir haben uns auf unserer Arbeit konzentriert und sind danach wieder abgerückt“, sagte Schmidt abschließend.

Von fsw