Gefahr im Verzug: Stadt Grimma lässt Pappeln am Muldentalbahn-Radweg fällen

GRIMMA. Ihre Tage waren gezählt: Gefahr war im Verzug. In solchen Situationen sind Kommunen angehalten, zeitnah zu handeln. Von den uralten Pappeln am Muldentalbahn-Radweg in Höhe der ehemaligen Spitzenfabrik am Dornaer Weg stürzten in den letzten Monaten immer wieder starke Äste auf den viel befahrenen Radweg. Außerdem hoben die Wurzeln den Asphalt des Radweges an.

Um ihrer Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden, entschloss sich die Stadt Grimma, die Bäume zu fällen. Im Rahmen einer Feuerwehrübung wurden die Pappeln dann letzte Woche geschlagen, teilte die Stadtverwaltung am Montag auf Nachfrage der LVZ mit.

Betroffen waren zwei über 80 Jahre alte sogenannte Hybridpappeln. Diese schnellwachsende Kreuzung ist im Alter besonders tückisch, da die Bäume äußerlich durchaus den Eindruck machten, sie seien kerngesund. Doch die Pappeln waren brüchig, hohl und morsch und wurden zur Gefahr. Die Gefahr, dass Menschen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste zu Schaden kommen, sei einfach zu groß, hieß es aus dem Rathaus. Im Frühjahr werden neue Bäume gepflanzt.

Von lvz