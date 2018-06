Grimma/Beiersdorf

Die Augen einiger Pedaleure wurden immer größer, als sie das geheimnisumwitterte Gelände am Beiersdorfer Ortsrand zu Fuß durchstreifen durften. Ein Zehn-Hektar-Areal, das ein meterhoher Holzzaun vor neugierigen Blicken schützt. Die Hobbyradler kamen an jenem Samstagvormittag jedenfalls aus dem Staunen nicht heraus, als sie über eine Attraktion nach der anderen stolperten.

Bei Grimma baut Günther Ziegler einen einzigartigen, naturbelassenen Freizeitpark. Eine Attraktion nach der anderen ist zu entdecken. Wann? Das ist noch offen.

Hier ragt ein zehn Meter hoher Kletterturm in den Himmel, den man rutschend wieder verlassen kann. Dort schmiegt sich eine Erdhütte an den Boden. Nur Schritte weiter schwingt sich eine wackelige Hängebrücke über eine tiefe Schlucht. Abenteuerliche Kletterelemente mit Leitern, Brücken und Verbindungsgängen warten darauf, erobert zu werden.

Wie in einen Urwald drapierte Holzhäuschen verstecken sich zwischen niedrigen Bäumen. Ein Boot ist in einem ausgetrockneten Bachbett gestrandet. An einem Rosengarten mit Laubengang entfalten schon die ersten Königinnen unter den Blumen ihre duftenden Blätter.

Großer Freizeitpark entsteht

In Beiersdorf, nur einen Steinwurf von Grimma entfernt, entsteht ein großer Freizeitpark, wie in Sachsen – womöglich sogar ganz Deutschland – noch nicht kennt. Seit Günther Ziegler das Gelände vor acht Jahren erworben hat, arbeitet er zielstrebig daran, seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Und zum ersten Mal öffnete der 70-Jährige jetzt das Tor und ließ fragende Blicke zu.

Anlass dazu war die Tour „Rat fährt Rad“, bei der informative Punkte angesteuert werden und sich dieses Mal mehr als 70 Pedaleure dem Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) angeschlossen hatten. Selbst der Rathauschef lugte erstmals hinter die Palisade und stand mit offenem Mund da. „Das hat mich sprachlos gemacht“, gestand er ein und spulte vor seinem geistigen Auge Bilder vom Jurassic Park ab.

Fahrgeschäfte sind nicht geplant

Zieglers Freizeitpark wird eines nicht haben: Fahrgeschäfte. Der Mann, der 1989 die Firma Ziegler Spielplätze von A bis Z mit Sitz im Bennewitzer Ortsteil Zeititz gründete und seitdem erfolgreich wachsen lässt, schafft ein Abenteuerland aus natürlichen Materialien der Region. „Wir bringen hier unsere Spielideen unter“, gibt der in Machern lebende Unternehmer zu verstehen.

Dazu hat er ein kreatives Team um sich geschart: zwei Theaterplastiker, einen Designer, einen Holzbildhauer, einen Stoffdesigner... „Wir sitzen zweimal in der Woche zu Acht am Tisch.“ Jeder bringe seine Vorstellungen ein, die dann übereinandergelegt und spontan umgesetzt würden. Die naturbelassene Landschaft, in der auch ein See durchs Grün schimmert, soll die Fantasie anregen und Abenteuerlust wecken.

Ohne Druck fertig werden

Seit fast zwei Jahren wird auf dem Gelände der einstigen Tongrube gebaut. Doch ein Eröffnungstermin ist nicht in Sicht. „Wir müssen fertig werden, aber nicht mit Druck, sondern mit Sinn und Verstand“, sagt Ziegler, der fast 80 Mitarbeiter beschäftigt und seine attraktiven Spielprodukte in die halbe Welt verkauft. Sogar in Moskau, in Istanbul und auf Grönland toben Kinder auf Ziegler-Spielplätzen. Die Geräte werden aus dem lange haltbaren Holz der Robine gefertigt.

Ziegler sieht 1,3 Millionen potenzielle Kunden

Eine Teileröffnung in Beiersdorf sei jedenfalls nicht sinnvoll, betont der Geschäftsführer. „Wir fahren hier ja mit großen Maschinen durch.“ Selbst der Frage, wie weit er denn nun schon sei, weicht Ziegler aus. Und der 70-Jährige lässt sich auch nicht zur Investitionssumme in die Karten schauen. Eines Tages soll sich das Projekt aber amortisieren. Ziegler nennt einen Einzugsbereich bis Dresden, Chemnitz und Magdeburg – 1,3 Millionen potenzielle Kunden. Denn sein Familien-Freizeitpark soll allen Generationen zur Erholung dienen. Vom Kleinkind bis zur Großmutter.

Baumhäuser zur Übernachtung geplant

Dass noch viel zu tun ist, zeigt sich an eingeschweißten Zetteln, die hier und da angenagelt sind und weitere Park-Elemente ankündigen. Meer, Gewächshaus, Weidenlabyrinth, Eidechsen-Schloss – die Schöpferkraft hat Namen. Anderes ist schon erkennbar. Das Abenteuerreich durchziehen Sprachrohre, am Weg steht ein Fischerdorf, als Lianen getarnt verlaufen Energie- und Wasserrohre. „Wir steigern uns in alles rein“, bekommt Ziegler glänzende Augen. Entstehen sollen auch Baumhäuser zur Übernachtung und ein an den nahen Pflaumenweg angelehntes Pflaumencafé. Alles Natur, alles Bio.

Enkelkinder testen „Oase der Erholung“

Namen für den Park und seinen Attraktionen, die dank des Know-how der Firma Gestalt annehmen, gibt es jedoch noch nicht. „Es sind alles Arbeitstitel“, sagt Ziegler. Das Wort-Design folge später. Indes weiß der 70-Jährige für seine „Oase der Erholung“ kompetente Tester an der Seite: nämlich seine fünf Enkelkinder. Die sind drei, fünf, 12, 16 und 17 Jahre alt und decken somit ein breites Spektrum ab, wenn es ans Toben, Erobern und Chillen geht. Eng werde auch mit dem TÜV zusammen gearbeitet.

„Wir sind ein bisschen verrückt“, gesteht Günther Ziegler, dessen Frau Uschi in Grimma das Kreativhaus Ziegler führt. Als ihnen seinerzeit der Makler das Gelände am Rande von Beiersdorf zeigte, habe des Unkraut mannshoch gestanden. Überall lag Müll. Doch es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen und er habe gesagt: „Wir bauen hier einen Freizeitpark.“

120 Sattelschlepper voller Müll

Ziegler erwarb das Gelände auch, um seine Firma erweitern zu können. Er produziert hier jetzt Teilanlagen für Spielplätze. Doch zuvor musste der Müll abgefahren werden, er passte in 120 Sattelschlepper. Auf dem Areal wurde früher Ton gewonnen und ein Betonwerk betrieben. Nach der Wende siedelten sich Baubetriebe an. Der letzte, die Firma Coesfeld, verschwand durch eine Insolvenz von der Bildfläche. Danach lag das Areal im Dornrösschenschlaf. Günther Ziegler küsst es nun wieder wach.

Von Frank Prenzel