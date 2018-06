Grimma

Fünf Heimatvereine, sechs Sportvereine, drei Kindereinrichtungen und ein Hort konnten sich Donnerstagnachmittag über Unterstützung ihrer Vorhaben aus dem PS-Lotterie-Zweckertrag der Sparkasse Muldental freuen. Zur Übergabe der symbolischen Schecks hatte die Bank in ihre Hauptgeschäftsstelle in Grimma eingeladen. Der „Winni“ genannte Glückspilz, das Maskottchen der PS-Lotterie, überreichte sie an die Vertreter der Vereine und Einrichtungen. In Summe reicht die Sparkasse 28 092 Euro weiter.

„Wir freuen uns riesig, dass wir die Gelder bekommen haben“, so die einhellige Meinung. Ohne die Förderung der Sparkasse wären viele Anschaffungen nicht möglich, so die Anwesenden unisono. Die Mittel werden hauptsächlich für den Kauf von Sport- und Spielgeräten, Sportbekleidung oder notwendiger Technik verwendet. Achim Kuhl, Leiter der Abteilung Vermögensmanagement der Sparkasse Muldental, betonte: „Als Sparkasse liegt uns die Unterstützung aller heimischen Vereine und Kindereinrichtungen am Herzen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander. Und für diese wichtige Arbeit ist jeder Cent gut investiert.“

Zur Galerie Sie hatten gut lachen: Fünf Heimatvereine, sechs Sportvereine, drei Kindereinrichtungen und ein Hort kamen in den Genuss der PS-Lotterie. Von dem Geld können einige Anschaffungen finanziert werden.

Wer am PS-Lotterie-Sparen teilnimmt, tue Gutes, denn mit jedem verkauften Los erhöhe sich der Zweckertrag und der daraus gebildete Anteil für unsere Region, hieß es.

Gleichzeitig gebe es in zwölf Monatsziehungen und drei Sonderauslosungen attraktive Sach- und Geldpreise zu gewinnen. Zur nächsten Sonderauslosung im Juli könnten sich die Gewinner ostdeutschlandweit über 76 Sachpreise im Gesamtwert von 750 000 Euro freuen. Bis zum 4. Juli sei der Loskauf möglich, um bei der Sonderauslosung dabei zu sein. „Außerdem steht zur Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli in unserer Internetfiliale ein WM-Tippspiel der PS-Lotterie zur Verfügung. Dabei werden bei jedem Deutschland-Sieg fünf PS-Jahreslose per Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern verlost“, heißt es aus der Marketingabteilung der Muldentaler Sparkasse. Am Ende des Tippspiels gebe es zusätzlich 30 attraktive Preise, darunter Kickertische, Grills und PS-Jahreslose.

Von Thomas Kube