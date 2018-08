Belgershain

Eigentlich wollte Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) schon weiter sein, denn in seinem Gemeindegebiet besteht dringender Bedarf für 15 Krippenplätze. Doch gesetzliche Vorschriften bremsen ihn aus. Nun hofft er, den Container für eine Erweiterung der Kindertagesstätte „Schloßgeister“ bis Ende des Jahres aufstellen zu können.

Container muss sicher sein

„Die Landesstelle für Bautechnik in der Landesdirektion stimmt dem Vorhaben nur zu, wenn für den Container ein Brandschutznachweis vorliegt“, erläutert er sein Problem. „Laut unseren Recherchen gibt es aber nur wenige Anbieter, die einen solchen erbringen können. Nachweise gibt es für die Statik und die Ausrüstung, aber in der Regel nicht für den Brandschutz.“

Genehmigung nur mit Brandschutzkonzept

Erstellen muss die Gemeinde außerdem ein Brandschutzkonzept. „Mit diesem und aufgrund der Tatsache, dass wir nur eingeschossig bauen, soll die Genehmigung für die Aufstellung unkomplizierter erfolgen“, führt Hagenow aus. Dem Leipziger Planungsbüro Hahn will er jetzt den Auftrag erteilen, so ein Konzept zu erarbeiten.

Aufstellung auf Glascontainerplatz

Positioniert werden soll das Modul auf dem Platz, auf dem jetzt die Altglascontainer stehen. „Diese werden aber weiter im Areal der Schlossstraße bleiben“, kündigt der Bürgermeister an. 17 mal 15 Meter groß wird das neue Gebäude sein, in dem zwei Gruppenräume, ein Schlafraum, ein Personalraum, eine Küche, eine Garderobe, ein Lager für Kinderwagen und Außenspielgeräte, Toiletten sowie ein Wäschelager Platz finden. Die Medien liegen bereits in der Straße: Wasser, Abwasser, Strom und Telefon. Bei Bedarf muss noch eine Gasleitung gezogen werden. Das Gelände des Containers wird eingezäunt.

Mehr Erzieher erforderlich

Die benachbarte Kita „Schloßgeister“, die unweit im Schloss eine Außenstelle und den Hort betreibt, soll die 15 Krippenkinder betreuen. „Dafür braucht sie drei Fachkräfte mehr“, sagt Hagenow. „Mit dem Träger, der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, haben wir das geklärt; sie stellt die Mitarbeiter ein.“

Container nur Zwischenlösung

Manche Eltern warten dringend darauf, ihre Kinder unterbringen zu können, manche haben der Gemeinde schon mit Klage gedroht. Weil jedoch die Kapazitäten aller Einrichtungen ausgereizt sind, bleibt auf die Schnelle nur der Weg, einen Container aufzustellen. Laut Hagenow eine Übergangslösung, bis sich etwas Endgültiges gefunden hat.

Von Frank Pfeifer