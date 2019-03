Grimma

Frühlingsanfang und wärmender Sonnenschein – der Rahmen passte vortrefflich, als die Wohnungsgenossenschaft Grimma am Mittwoch zum diesjährigen „Blumen-Frühjahrsfest“ einlud. Zum Start in den Lenz schenkte sie bereits zum 16. Mal ihren Mietern Frühblüher für Balkons und Vorgärten – eine Gratis-Roster gab’s obendrauf.

Riesiger Andrang in der Grimmaer Genossenschaft

Und der Andrang war wieder riesig. Vor der Blumenausgabe und am Grill bildeten sich lange Schlangen, die Genossenschaftsmitglieder mussten sich in Geduld üben.

Frühblüher und Roster für die Mieter: Die Wohnungsgenossenschaft Grimma verteilte zum 16. Mal Gratis-Blumen für Balkons und Vorgärten. Danach gab's noch eine leckere Roster. Quelle: Frank Prenzel

„Es ist eine nette Geste des Vermieters“, erzählte Marlies Hofmann, als sie sich die in einer Tüte verstauten Pflanzen abholte. Schon seit 1972 wohnt sie im Westring, übernahm die Genossenschaftswohnung ihrer Eltern. „Die Aktion finde ich gut“, lobte die 58-Jährige, die nun ihren Balkon mit den Farbtupfern schmücken wird. Das hat auch Regina Franke vor, die mit der sechsjährigen Fabienne zum Blumenholen gekommen war und im Neschwitzweg wohnt. Jedes Jahr reihe sie sich ein, berichtete sie.

Primel & Co – jeweils fünf Pflanzen für jeden Mieter

In jedem Beutel steckten drei Primel, ein Hornveilchen und eine Bellies. 2700 Pflanzen hatte das Wohnungsunternehmen von der Gärtnerei Mühe geordert und damit mehr als in den vergangenen Jahren. Der Grund: 2018 kamen durch die Fusion mit der Wohnungsbaugenossenschaft Trebsen 126 Wohnungen hinzu, so dass jetzt auch Mieter aus Trebsen und Nerchau zum kleinen Fest erwartet wurden.

Marco Rosenberger ist neuer Technischer Vorstand

Zu den Helfern bei der Ausgabe gehörte Marco Rosenberger. Der 44-Jährige ist seit Jahresanfang der neue Technische Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Grimma. Weil sich der bisherige Technik-Chef Henning Selditz nach drei Jahren beruflich neu orientierte, musste der Führungsposten neu ausgeschrieben werden. Rosenberger setzte sich unter etwa 30 Bewerbern durch. Der studierte Immobilienwirtschafter, der in Trebsen wohnt, arbeitete zuletzt als Vorstand Wohnungswirtschaft/Technik der Leipziger Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“. Der Familienvater, der eine 13-jährige Tochter hat, bewarb sich auch wegen der räumliche Nähe für den Job.

Großprojekt Platz der Einheit vor dem Abschluss

Eine seiner ersten Aufgaben ist es, das Großprojekt Platz der Einheit 8-11 zu Ende zu bringen.

„Spätestens Mitte April wollen wir alles abgeschlossen haben“, so Rosenberger. Wie berichtet, hat die Wohnungsgenossenschaft den 1987 errichteten Wohnblock für rund 4,75 Millionen Euro komplett umgebaut. Alle Wohnungen, die neue Zuschnitte und Balkone erhielten, sind mit Außenlift erreichbar. Weil barrierefreier Wohnraum entstand, konnte die Genossenschaft aus dem Freistaat-Programm „Seniorengerechtes Umbauen“ Fördergeld abschöpfen. Alles in allem erhält sie Zuschüsse von rund 700.000 Euro.

Nach Angaben des Kaufmmännischen Vorstands René Nauck sind bereits 35 der 40 Wohnungen vermietet. Für drei weitere gebe es konkrete Anfragen. 29 der 35 Mieter, die im Dezember einziehen konnten, seien nun neue Mitglieder der Genossenschaft.

1,3 Millionen Euro für die Turmstraße avisiert

Die Wohnungsfirma will in diesem Jahr 2,7 Millionen Euro in die Hand nehmen. Mit 1,3 Millionen wird der größte Batzen in die Grimmaer Turmstraße gesteckt.

Weil die Stadt laut Nauck eine Sanierung der maroden Fahrbahn für 2020 in Aussicht stellt, beginnt die Genossenschaft in diesem Jahr mit ihren lange geplanten Arbeiten. 34 Wohnungen, aufgeteilt in sechs Vierfamilienhäuser und zehn Reihenhäuser, nennt sie in der Turmstraße ihr Eigen.

Mehrfamilienhäuser in Grimma bekommen Balkons

Im ersten Schritt werden nun voraussichtlich ab Mai an den Mehrfamilienhäusern verglaste Balkone angebaut. „Danach werden wir die Reihenhäuser aufwerten“, erläutert Nauck. Auch Parkbuchten werden geschaffen. „Die Turmstraße ist unser ältestes Wohngebiet“, sagt der Chef. 1957 seien in der „Wiege der Genossenschaft“ die ersten Häuser errichtet worden.

Ein zweites größeres Vorhaben in diesem Jahr setzt die Genossenschaft in der Vorwerkstraße 23 a-d um. Hier lässt sie 17 neue Pkw-Stellplätze und ein Fahrradhaus für 28 Räder bauen.

Von Frank Prenzel