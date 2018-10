Grimma

Bei der Sanierung ihres Wohnblocks Platz der Einheit 8 bis 11 biegt die Wohnungsgenossenschaft Grimma so langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Seit Anfang April wird der 1987 errichtete DDR-Plattenbau im Grimmaer Süden komplett umgebaut und soll noch vor Weihnachten für die neuen Mieter frei gegeben werden. In der vorigen Woche wurden die letzten Betonelemente der Balkone angebracht, die Brüstungen folgen in den nächsten 14 Tagen. Auch die vier Aufzugstürme künden von der umfassenden Modernisierung.

40 Wohnungen mit neuem Zuschnitt

Die Genossenschaft nimmt für den Umbau 4,7 Millionen Euro in die Hand. Im Prinzip bleibt kein Stein auf dem anderen. „Bis auf die tragenden Wände wurde das komplette Gebäude entkernt“, informiert René Nauck, der Kaufmännische Vorstand des Unternehmens. Alle 40 Wohnungen erhalten einen neuen Zuschnitt. Laut Nauck entstehen barrierearme Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen zwischen 52 und 84 Quadratmeter, der Innenausbau sei in vollem Gang. Auch mit den Außenanlagen wurde dieser Tage begonnen. „Wir liegen im Zeitplan.“

Umbau durch Fördermittel unterstützt

Die Genossenschaft profitiert bei ihrem bislang größten Bauprojekt an einem Einzelgebäude von zwei Förderprogrammen. Aus dem Freistaat-Topf „Seniorengerechtes Umbauen“ wurden ihr rund 500000 Euro zugesagt. Und von der KfW-Bank fließen etwa 200000 Euro für die energetische Sanierung. Vier Millionen muss das Wohnungsunternehmen aber allein stemmen und leiht sich dazu 75 Prozent des Geldes am Kapitalmarkt. Wege der anziehenden Baupreise muss die Genossenschaft etwas tiefer in die Tasche greifen als ursprünglich geplant.

Den alten Plattenbau vom Kopf bis zu den Füßen umzukrempeln ist dennoch preiswerter als ein Neubau, rechnet Nauck vor. „Wir kommen auf einen Baupreis von 1875 Euro je Quadratmeter Wohnfläche“, sagt er. Bei einem Neubau wäre es nicht unter 2000 Euro abgegangen. „Aus unserer Sicht ist das Projekt wirtschaftlich“, bekräftigt der Vorstand.

Zwei-Raumwohnung für Rollstuhlfahrer

Dank der Förderung kann die Genossenschaft den Mietpreis unter sieben Euro halten. Die Kaltmiete wird 6,95 Euro je Quadratmeter betragen, erläutert Nauck. Ein angemessener, aber für Grimma durchaus sportlicher Preis, wie er sagt. Schon jetzt sind 32 der 40 Wohnungen vergeben. „Damit sind wir zufrieden“, verweist Nauck auf den Bedarf solchen Wohnraums. Interessenten können im Erdgeschoss seit Ende August eine Musterwohnung in Augenschein nehmen, die über drei Räume verfügt und im Bad mit Wanne plus Dusche ausgestattet ist. Im Gebäude entsteht auch eine Rollstuhl geeignete Zweiraumwohnung, für die die Genossenschaft ebenfalls noch einen Mieter sucht.

Im neuen Haus sollen sich Jung und Alt gemeinsam wohlfühlen, betont Vorstand Nauck. Bislang überwiegen jedoch ältere Neumieter. Es seien Leute dabei, so Nauck, die aufgrund ihres Alters das eigene Haus aufgeben und nun den Lebensabend am Platz der Einheit in einer modernen, ebenerdigen Wohnung verbringen wollen. 27 der bereits gebundenen Neubewohner sind übrigens noch nicht Mitglied der Genossenschaft und treten ihr nun bei.

Große Balkons an der Südseite

Einer der vier Aufzüge, die bis in den Keller führen, ist bereits eingebaut. „Die anderen drei folgen jetzt“, so Nauck. Künftig verfügt jede Wohnung über einen neun Quadratmeter großen Balkon zur Südseite. Die alten zwei mal zwei Meter großen Nasszellen sind passé. „Wir haben die Bäder nach außen gebracht“, freut sich Nauck. In 30 Wohnungen fällt künftig das Tageslicht ins Bad. Für Fahrräder, Rollatoren und Kinderwagen entstehen Abstellräume. Auch ans Thema Sicherheit wurde gedacht. So werden die Türen mit einer Video-Sprechanlage versehen.

Nach dem Platz der Einheit 8 bis 11 hat die Genossenschaft ihren Bestand durchsaniert. Für den Komplettumbau des Wohnblocks engagierte sie einen Generalauftragnehmer und legt Wert darauf, möglichst lokale und regionale Firmen einzubeziehen. „Das ist uns auch gelungen“, so Vorstand Nauck.

Von Frank Prenzel