Trebsen

Die Geo-Erlebnis-Werkstatt im Rittergut Trebsen ist erstmals zum Mekka für Sammler edler Steine geworden. Dazu eingeladen hatte der Förderverein Rittergut als Mitglied im Geopark Porphyrland - Steinreich in Sachsen. Gekommen waren gut ein Dutzend Freunde und Sammler von Natur- und Edelsteinen aus der unmittelbaren Umgebung, „die auch ihre Schätze mitgebracht haben, um diese zu präsentieren“, freute es Vereinschef Uwe Bielefeld. Das erste Treffen in diesem Rahmen, so räumte Bielefeld ein, sei nicht ganz uneigennützig initiiert worden.

Ziele und Interessen nach außen tragen

„Wir wollten und wollen auch zukünftig weiter unser Projekt vorstellen und damit erläutern, welche Interessen wir mit der Geo-Erlebnis-Werkstatt verbinden. Dass wir also hier eine Sammlung sächsischer Natursteine einrichten. Dass wir uns mit dem Vulkanismus in unserer Region beschäftigen. Und dass wir gerade eine Sammlung edler Porphyrsteine vorbereiten. Dazu möchten wir gerne mit privaten Sammlern und Interessenten ins Gespräch kommen“, erklärte Bielefeld weiter. „Und vielleicht“, so kommt er augenzwinkernd auf einen weiteren Eigennutz zu sprechen, „können wir damit so manchen privaten Schatz heben, der jetzt noch in der Garage, im Keller, in der Gartenlaube oder gar in einer Wohnzimmervitrine schlummert.“

Der Geologe Frank Junge kennt die Geheimnisse im Inneren der Steine, die entsprechend ver- und bearbeitet wahre Schätze und Schönheiten offenbaren. Quelle: Frank Schmidt

Förderverein hat Experten an seiner Seite

Als Gegenwert bietet der Förderverein mit dem promovierten Geologen Frank Junge einen profunden Experten an. Angedacht sei, sich mit ihm einmal im Quartal in der Geo-Erlebnis-Werkstatt zu treffen. „Mit seiner Hilfe können wir Wissen zum Vulkanismus vermitteln, von dem nur wenig, sehr wenig bekannt ist. Und wir können von ihm etwas über die Eiszeit oder Fossilien erfahren“, stellte Bielefeld in Aussicht.

Das Völkerschlachtdenkmal ist zum 200. Jahrestag der Errichtung des Bauwerkes vor sechs Jahren zum sinnbildlichen Vulkan geworden. Quelle: Frank Schmidt

Steinreich in Sachsen, so steht es im Kopfbogen des Geoparks Porphyrland. Doch dieser Reichtum sei nicht als bare Münze zu verstehen, erklärte Junge. „Der Mehrwert dieser Sammlerleidenschaft ist immer das Wissen über seine Heimat. Wenn man also Kenntnisse über das erlangt, was sozusagen vor der eigenen Haustür liegt. Ein weiterer Mehrwert besteht in der Schönheit der Steine, wenn sie geborgen und verarbeitet worden sind. Denken wir an Baudenkmäler wie das Völkerschlachtdenkmal. Oder auch ganz in der Nähe die Pöppelmannsche Steinbrücke. An solchen Bauwerken spiegelt sich die Schönheit und Vielfalt der hier vorkommenden Steine wider.“

Wissen an Kinder vermitteln

Und als dritten Vorteil macht der Geologe auf mineralische Inhalte der Gesteine aufmerksam: Achate, Chalcedone, Jaspis oder Karneole, um nur einige zu nennen. „Die sind zum Teil so schön, dass daraus wertvolle Schmucksteine gefertigt werden“, weitete der Geologe den Blick auch dafür. „Aber unsere Hauptintension ist es, das Wissen zu heben, gerade bei Kindern, wofür es ja hier in Trebsen schon tolle Schülerprojekte gibt“, lobte Junge diesen Bildungsansatz. „Denn wir haben die gesamte Erdgeschichte vor der Haustür, ohne dass man dafür viel und weit reisen müsste.“

