Es kommt Bewegung in Grimmas Innenstadtrand: Seit wenigen Tagen gibt es mit Rewe und einem Drogeriemarkt ein neues Einkaufszentrum. Auf der anderen Altstadtseite will sich Aldi neu aufstellen. Und gleich zwei Initiativen – „Wir in Grimma“ und die Interessenvereinigung „Altstadt beleben“ – mühen sich um eine Verbesserung der innerstädtischen Situation.

Uschi Ziegler führt seit 23 Jahren das Kreativhaus in der Langen Straße, hat in dieser Zeit reichlich Erfahrung gesammelt und verfolgt die Bestrebungen mit wachem Auge. Die LVZ traf sich mit ihr auf eine Tasse Kaffee.

Uschi Ziegler begrüßt jede Initiative für den Handel in Grimma

Um es vorweg zu nehmen: Uschi Ziegler begrüßt jede Initiative. „Man kann sich den Leuten, die etwas bewegen wollen, nur verbunden fühlen“, sagt die Geschäftsfrau. Sie stehe den Bestrebungen offen, aber auch kritisch gegenüber. Dennoch fehlt ihr wohl im Innersten der Glaube, dass sich etwas grundlegend ändert, und sie befürchtet eher ein weiteres Ladensterben in der City.

LVZ-Redakteur Frank Prenzel im Gespräch mit Uschi Ziegler, der Chefin des Kreativhauses Grimma. Quelle: Thomas Kube

Argwöhnisch betrachtet sie zudem die Machtspiele innerhalb der Stadt. „So lange es kein Miteinander frei von Profilierungsinteressen gibt, sind die Bemühungen zum Scheitern verurteilt“, gibt sie unumwunden zu verstehen. Jeder sollte seine sachlichen Argumente vorbringen dürfen, meint die 67-Jährige, die drei Angestellte im eigenen Laden hat.

Knochenstruktur sei in Grimma nicht optimal

Die Stadt erhofft sich eine Belebung mit der sogenannten Knochenstruktur – Rewe und dm auf der einen und Aldi auf der anderen Seite als Einkaufsmagneten, wegen denen die Leute in die City tingeln. Uschi Ziegler glaubt nicht an diesen Effekt. „Die Knochenstruktur wird nicht funktionieren, sondern den verbliebenen Geschäften weitere Kaufkraft abziehen.“ Die Stadt mache es den Geschäftsleuten damit noch schwerer, sagt sie. Grimma hatte bereits mehr Verkaufsfläche pro Kopf als München, und mit Rewe und dem dm-Markt habe sich das noch einmal erhöht.

Langsam zieht wieder mehr Leben in Grimmas Innenstadt. Leerstehende Ladengeschäfte finden neue Mieter und Händler. Quelle: Thomas Kube

Die hauptsächliche Ursache für das Ladensterben in den Innenstädten sieht Ziegler in den Einkaufszentren, die nach der Wende auf der grünen Wiese empor wuchsen. „Diese wurden durch politische Entscheidungen gefördert, ohne zu bedenken, was das für einen Einfluss auf die gewachsenen Händlerstrukturen hat“, sagt die Geschäftsfrau.

Der Onlinehandel als neuer Konkurrent verschärft in ihren Augen die Situation. „Es gibt Überangebote in allen Bereichen, und die Leute werden immer satter.“ Gerade junge Menschen hätten ein ganz anderes Kaufverhalten und andere Vorstellungen auch vom Einkauf. „Per Knopfdruck kann man sich alle Wünsche erfüllen. Dafür muss ich keinen Schaufensterbummel machen.“ In Grimma fehle die Laufkundschaft.

Grimma sei zwar toll saniert, aber einkaufen geht niemand

Die Städte, so auch Grimma, seien zwar toll saniert, doch die Leute kauften auf der grünen Wiese ein, bekräftigt Uschi Ziegler. Ihrer Ansicht nach spielt auch die Identifikation der Menschen mit ihrer Innenstadt eine Rolle. Würden sich die Leute mit der Altstadt verbunden fühlen, gingen sie dort auch in die Läden. Sie hofft, dass die Menschen wieder den sozialen Wert erkennen, „den eine stabile Händlerschaft bietet“.

Der Fanshop in Grimma ist vom Pep in die Innenstadt gezogen. Quelle: Frank Prenzel

Dennoch muss sich Ziegler nur umschauen, um die Zukunft zu erahnen. Sie nennt die Namen der Inhaber geführten Geschäfte und weiß um das Alter der Besitzer. „Ich gehe nicht davon aus, dass die betreffenden Kollegen jemanden bereit stehen haben, der ihr Geschäft übernehmen kann und will. Der Laden im Einzelhandel ist ein aussterbendes Modell, das kann man nicht schönreden“, sagt Ziegler. Das sei nicht nur in Grimma und generell im Osten zu beobachten.

Stadt muss bessere Rahmenbedingungen schaffen

Von der Stadt erwartet Uschi Ziegler, dass sie gute Rahmenbedingungen für die Innenstadt schafft. Dazu gehören in ihren Augen unter anderem Sauberkeit und ausreichend Parkplätze. „Die Stadtväter sind doch nicht dafür verantwortlich, welche Händler sich niederlassen. Sie müssen aber für ein positives Erscheinungsbild sorgen – auch in der Außenwirkung“, bemerkt die 67-Jährige. Die Kommune solle alles tun, um die verbliebenen Händler zu unterstützen. Dabei gehe es auch um Wertschätzung.

Grimmas Händler seien nicht destruktiv, sondern gäben sich Mühe, betont Uschi Ziegler an anderer Stelle. Jeder wolle seinen Job so gut wie möglich machen. Sie weiß: „Als Händler bin ich Dienstleister und muss meinen Laden so führen, dass die Leute gerne kommen.“ Der Kunde brauche das Gefühl, in guten Händen zu sein. Zieglers oberstes Credo lautet deshalb: „Bei mir hat das Produkt ein Gesicht, nämlich meines!“ Sie könne sich nicht erlauben, etwas in minderer Qualität zu führen.

„Die Waren anfassen und fühlen, ob ich das so brauche oder besser eine andere Variante wähle, diesen Service bietet nur die kompetente Beratung“, zieht die Geschäftsfrau noch eine Bilanz in Richtung Onlinehandel.

