Bad Lausick

Vom historischen Albertbrunnen, der von 1825 bis 1992 Eisenvitriol-Wasser für den Bad Lausicker Kurbetrieb lieferte, bis zur Freilichtbühne „Schmetterling“, wo ab Mai wieder die Kurkonzerte erklingen, ist es kaum mehr als ein Katzensprung: Der Rundgang durch das Kurviertel, den der Geschichtsverein Bad Lausick konzipierte, greift allerdings weiter aus.

Er führt den an der Geschichte der Stadt interessierten Flaneur bis zum Eisenbahnviadukt, der das Steingrundtal überspannt, zu den Moortaschen aus Lausicks Moorbad-Vergangenheit bis zu den Villen im Kurviertel – eingeschlossen die seit 1936 betriebene Wäschemangel, die heute noch genutzt wird.

Gezeichnet hat den Rundgang durch das Bad Lausicker Kurviertel Monika Krause. Quelle: Repro LVZ

Sehenswerte Stationen in Bad Lausick aufgelistet

Das Faltblatt, das griffbereit in jede Hemdentasche passt, listet 28 sehenswerte Stationen auf und versorgt den Spaziergänger – Kurgäste, Ausflügler, Einheimische – mit grundsätzlichen Informationen. Der Verein schließt damit an den Innenstadt-Führer in selbem Format an, den er 2016 vorlegte. Zu haben sind die beiden aufschlussreichen Publikationen in der Kur- und Tourist-Information am Markt.

Sie wollen vor allem eines machen: neugierig. Wem die Außensicht des Spaziergängers nicht genügt, der schaue in das Kur- und Stadtmuseum hinein und spare auch das Innere der Kilianskirche nicht aus. Oder er setze sich ab 1. Mai sonntags unter das „Schmetterlings“-Dach und lausche bei freiem Eintritt den Konzerten.

