Gewalt gegen Einsatzkräfte nimmt deutschlandweit zu. In Trebsen soll sich aber, wie erst jetzt bekannt wurde, ein Angriff mit besonderer Brisanz abgespielt haben. Feuerwehrmänner sagen aus, in der Silvesternacht von einer Drei-Personen-Gruppe mit Böllern attackiert worden zu sein. Und zu dieser habe ihr ehemaliger Leiter gehört, der als Abgeordneter im Stadtrat sitzt – Stefan Kroschky.

„Bisher sind wir von Gewalt weitgehend verschont geblieben“, erklärt Ortswehrleiter Daniel Rudolph, der das Kommunalparlament am Montagabend besuchte, um den Vorfall öffentlich zu machen. „Leider ist sie nun auch hier angekommen, und zwar bei unserem ersten Einsatz im neuen Jahr.“

Einsatzkräfte der Feuerwehr berichten von drei Böllern

Zu jenen, die nach eigener Aussage angegriffen wurden, zählt René Faber. Nach 1 Uhr in der Nacht war er mit seinen Kameraden zum Gerätehaus am Schulberg gekommen, um zu einem Papiertonnenbrand auszurücken. „Allerdings mussten wir kurz warten, bis der Erste kam, der einen Schlüssel hatte, um das Gebäude aufzuschließen“, berichtet er.

In dieser Zeit sei ein Böller auf sie zugeflogen gekommen, der so stark war, dass er laut Faber offenbar nicht aus deutscher Produktion stammte. „Dann folgte ein zweiter, und wir stellten uns hinter ein Gebüsch. Schließlich kam ein dritter“, schildert er. „Gegenüber vom Gerätehaus sahen wir eine Gruppe von drei Leuten, aus der die Böller abgeworfen worden waren. Wer von ihnen warf, konnten wir allerdings nicht erkennen, weshalb wir Anzeige gegen Unbekannt gestellt haben.“

Faber erhebt Vorwürfe gegen Stadtrat Kroschky

Faber kennt alle drei Betreffenden. Es habe sich um einen Hausbesitzer am Schulberg gehandelt sowie um zwei ehemalige Floriansjünger. Der eine sei Stefan Kroschky gewesen, der 2015 nach einem erbitterten Streit als Wehrchef zurückgetreten war und den der Stadtrat daraufhin aus der Truppe entlassen hatte. Als dritten im Bunde habe er einen früheren Ausbilder identifiziert, der aus Solidarität mit Kroschky die Wehr verließ.

Unter denen, die damals ebenfalls die Segel strichen, befand sich René Faber. Er kehrte aber später in die Reihen der Blauröcke zurück und wirft Kroschky vor: „Auch wenn er selbst nicht die Böller auf uns geworfen haben sollte, so unternahm er zumindest nichts, um dem Treiben Einhalt zu gewähren. Stattdessen machte er sich laut über uns lustig und feixte.“ Faber will gehört haben, dass sogar ein Handyfoto von dem Geschehen existiert. Er sei noch auf der Suche danach.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

„Wenn die Sirene erklingt und sich die Kameraden im Einsatz befinden, sind sie Angestellte der Stadt und arbeiten für sie“, betont Ortswehrleiter Rudolph und bittet: „Weil es hier um ein Stadtratsmitglied geht, sollte der Stadtrat intern über den Vorfall reden.“

Diesen Vorschlag findet Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) gut. „Was wir hören, steht allem entgegen, was wir von einem Stadtrat erwarten“, sagt er. Kroschky könne er jedoch keine Rüge oder Abmahnung erteilen, aber die Bürgerpolizistin habe sich des Themas angenommen. Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, bestätigt dies. Mehrere namentlich bekannte Personen sollen „Feuerwerkskörper in Richtung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Trebsen geworfen und diese beleidigt haben, die gerade einen Einsatz hatten“, teilt er mit. „Die dazugehörigen Ermittlungen wie Zeugenvernehmungen und Befragungen laufen noch.“

Volker Killisch von der Wählergemeinschaft Altenhain möchte, „dass sich der Stadtrat eine Meinung zur Sache bildet.“ Eine Mahnung zur Vorsicht kommt hingegen von Markus Praprotnik ( CDU): „Ich warne vor einer Aussprache im Stadtrat, solange die Polizei ermittelt. Erst muss die Schuld festgestellt sein.“ Bodo Herzog ( CDU), der ihm beipflichtet, schiebt nach: „Eine Schweinerei wäre es aber, wenn es sich so zugetragen hat.“

Stadtrat Kroschky weist Vorwürfe von sich

Stadtrat Stefan Kroschky (Bündnis Pro Trebsen und Ortsteile) weist sämtliche Vorwürfe von sich. Er bestätigt zwar, mit den beiden anderen Männern draußen gestanden zu haben; mit von der Partie seien aber auch zwei Frauen gewesen. „Von uns hat aber definitiv niemand etwas geworfen“, beteuert er. „Zwei von uns waren bei der Feuerwehr und würden niemandem bei einer Rettungsaktion etwas in den Weg legen.“

Dass sich seine Gruppe belustigt hat, weil die zuerst eingetroffenen Kameraden nicht ins Gerätehaus gelangten, räumt Kroschky ein. „Wir hatten uns einfach gewundert, dass nicht jeder einen Schlüssel hat“, begründet er. Erstaunt sei er, dass ihn noch keiner mit den Anschuldigungen konfrontiert hat. „Bei mir war noch niemand“, sagt er.

