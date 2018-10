Naunhof

Bevor das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser in Naunhof an potenzielle Kunden herantreten kann, muss es um die Gunst der Stadträte buhlen. Die entscheiden, ob es zwischen der Parthestadt und den Unternehmen zu einem Kooperationsvertrag kommt. Erst dann kann der Weg zum schnellen Internet geebnet werden.

Eine Einschränkung: Lindhardt

Dafür hat das Parlament mit Michael Kölling einen Vertreter der Deutschen Glasfaser eingeladen, um von den Strategien des Unternehmens zu erfahren. Wie in anderen Kommunen auch, stellte Kölling in Naunhof klar: „Wenn der Stadtrat grünes Licht erteilt, wären wir in der Lage, die komplette Kommune Naunhof – mit der Einschränkung Lindhardt – mit Glasfaser zu erschließen.“ Auch zeitliche Angaben machte der Unternehmer: „Wir würden Anfang 2019 mit dem Ausbau starten. Und wenn es richtig gut läuft, könnten wir Ende 2019, Anfang 2020 die Gebäude und Wohnungen am Glasfasernetz angeschlossen haben.“ Auch die damit verbunden zukünftigen Nutzungstarife hatte Kölling thematisiert.

Auch Trebsen holte sich Glasfaser Deutschland ins Boot: Stefan Müller (r.) und Michael Kölling unterschreiben den Kooperationsvertrag. Quelle: Frank Schmidt

Was er noch im Ungefähren ließ, sei von zwei Hürden abhängig. Zum einen müsste der Stadtrat dem angesprochenen Kooperationsvertrag zustimmen – zum anderen müssten mindestens 40 Prozent der Einwohner einen Glasfaser- und damit einen schnellen Internetanschluss haben wollen. Eine „schlicht und ergreifend betriebswirtschaftliche Rechnung – für uns und die Kunden“, so Kölling.

Zwei Bauphasen denkbar

Die „kleine Einschränkung“ zielte auf Lindhardt ab. „Dieser Ortsteil ist von Naunhof zu weit abgelegen. Eine Erschließung lässt sich betriebswirtschaftlich nicht darstellen“, ließ Kölling aufhorchen. Und auch die Struktur des Ortes sei für die Erschließung „einfach zu teuer“. Aber: „Wenn der Stadtrat dem Projekt zustimmt, wollen wir in zwei Phasen vorgehen. Und zwar erst in den kleineren Ortsteilen Ammelshain, Fuchshain, Albrechtshain und Erdmannshain. Und in einer zweiten Phase in der Kernstadt Naunhof. Wenn wir das mit 40 Prozent plus X angeschlossenen Haushalten erfolgreich abschließen, dann bauen wir auch noch Lindhardt mit“, machte Kölling zumindest eine mündliche Zusage vorab.

Stadtrat stimmt Kooperation zu

Der Stadtrat nahm Köllings Vortrag und die Referenzliste des Unternehmens zum Breitbandausbau wohlwollend zur Kenntnis und legt der Verwaltung die Ausarbeitung eines Kooperationsvertrages nahe.

Von Frank Schmidt