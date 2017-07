Wenn sie singen, erzittern nicht nur Kirchenwände, sondern auch weltliche Säle. Längst sind die Gospel Changes ein Qualitätsbegriff quer durch den Landkreis. Momentan bereiten sie sich in ihren Proben auf das Abschlusskonzert der laufenden Saison vor. Die Sommerpause währt jedoch nur kurz, denn schon im August stehen sie auf großer Bühne in Leipzig.