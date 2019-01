Grimma

Nach Wolfgang Mattheuer kommt in der Rathausgalerie Grimma mit der neuen Ausstellung nun wieder ein heimischer Künstler zum Zug. Vom 19. Januar bis 3. März 2019 präsentiert sich Eberhard Klauß aus dem Grimmaer Ortsteil Böhlen mit Malerei und Grafik unter dem Titel „Kontraste“.

Klauß, 1947 in Leipzig geboren, hat von 1968 bis 1972 an der Karl-Marx-Universität Leipzig studiert und war anschließend zunächst Kunsterzieher, später Fachbereichsleiter für Bildnerisches Volksschaffen am Zentralhaus für Kulturarbeit in Leipzig. Seit 1990 ist er freiberuflich tätig. 1995 zog er von Leipzig nach Böhlen bei Dürrweitzschen.

Eberhard Klauß war viele Jahre freischaffender Künstler

Schon seit den 1980er Jahren gibt Klauß Radierkurse im Auftrag der Stadt Leipzig, seit der Wende ist er auch regelmäßig als Ausbilder bei einer Sommerakademie auf Ostfriesland tätig. Jahrzehntelang arbeitete er als freischaffender Künstler, war aber auch Leiter der Druckwerkstatt im Romanushaus in Leipzig. Auch heute noch bietet er Kurse bei sich zuhause oder im Atelier Energie in Leipzig an.

Vom 19. Januar bis 3. März 2019 sind die Arbeite von Eberhard Klauß in Grimma zu sehen. Quelle: Thomas Kube

In Grimma präsentiert sich der 71-Jährige vor allem mit Landschaften. „Sie sind mit Ölkreide und zumeist direkt vor Ort in entstanden“, verrät der Künstler. „Bei Ölkreide kann ich weniger mit Details arbeiten, dafür muss ich mich mehr auf größere Formen konzentrieren.“ Gezeigt werden Landschaften aus Frankreich und von Fuerteventura.

Industriearchitektur von Klauß ’ Heimatstadt Leipzig

In seiner Heimatstadt Leipzig hingegen inspiriert ihn die Industriearchitektur. Ihm gelingt es dabei die architektonischen Besonderheiten dieser Bauwerke herauszuarbeiten. Wichtig ist ihm dabei die Reduzierung auf das Wesentliche im Motiv. Alte Fabrikhallen verwandeln sich durch die Hervorhebung von Schatten und Licht in ganz neue Räumlichkeiten.

Dabei geht es Klauß weniger darum, dass man die Örtlichkeiten genau definieren kann. Häufig wird dies sogar gegenstandslos und man kann seine Gemälde nur noch als Räume erahnen. Bei den Radierungen arbeitet er bloß mit zwei Farben, wodurch allenfalls noch farbige Zwischentöne entstehen.

Der Künstler lädt am Sonnabend, 19. Januar, 11 Uhr zur Vernissage an den Grimmaer Markt ein.

Von Thomas Kube