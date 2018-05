Zu seinem 10. Geburtstag wollte das GreenStyle Drumcorps aus Mutzschen so richtig auf die Pauke hauen. Doch die Idee, das Jubiläum groß auf dem Grimmaer Markt mit einer Abendshow zu feiern, zerschlug sich. Nun soll am 11. Geburtstag eine Big-Party her.