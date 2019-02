Parthenstein/Grethen

Ursprünglich sollte es nur eine kleine Reparatur werden, inzwischen hat sich das Ganze in ein kostspieliges Projekt verwandelt. Die Mauer rund um den auf einem Hügel liegenden Grethener Friedhof soll saniert werden, und zwar in einer Art, durch die sich das Dorfbild merklich verschönert.

Ein desolates Teilstück hinter der kommunalen Trauerhalle gab Anlass, genauer hinzuschauen. „Wir wollten es 2013 ausbessern lassen. Ein Handwerker, der die Mauer untersuchte, sagte uns aber, dass sie keine Gründung hat und alles, was wir unternehmen, innerhalb kurzer Zeit wieder herausbrechen würde“, schildert die Grimmaer Friedhofsverwalterin Silke Brück, zu deren Zuständigkeitsbereich auch der Grethener Gottesacker zählt.

Notsicherung für kommunale Trauerhalle

Es sollte schlimmer kommen. In den Jahren darauf rutschte der Abschnitt der Mauer, die den dahinterliegenden Hügel mitsamt der Trauerhalle stützte, nach und nach weg. „Als Notsicherung haben wir 2017 unterhalb der Halle Beton-Brunnenringe aufgestellt und Kies aufgeschüttet“, erklärt Heiko Sterzik vom Markleeberger IBB-Ingenieurbüro. Freilich keine Lösung auf Dauer.

Dieses Jahr soll nun die alte Mauer in diesem Bereich wiederhergestellt werden. Nicht ganz einfach, denn wird ohne Vorarbeit der jetzige Haufen aus Betonelementen und Kies weggeräumt, droht die oben stehende Trauerhalle wegzusacken. Deshalb soll diesen Monat begonnen werden, Lanzen unter das Hallenfundament zu stemmen. Sie sind hohl, durch sie hindurch wird eine Zementschlämme ins Erdreich gedrückt. „Auf diese Weise erweitern wir das Fundament der Halle nach unten“, erklärt der Planer.

Gesamte Grethener Friedhofsmauer wird saniert

Ist das erledigt, können Kies und Brunnenringe entfernt und die Mauer sachgemäß mit einer Gründung neu aufgesetzt werden – und zwar aus den noch vorhandenen Natursteinen. Zur zusätzlichen Stabilität erhalten die Wand und ihr Eckpfeiler an der Staatsstraße Anker.

Wenn nun schon einmal so ein Aufwand betrieben werden sollte, stellte sich die Frage, was mit dem Rest der Mauer geschieht, die den Friedhof mit der Kirche in der Mitte umschließt. Schon 2002 waren 15 Meter auf der Südseite abgerutscht. Damals halfen Winkelstützelemente aus Stahlbeton, die an die Berliner Mauer erinnern, den Hang zu stabilisieren. „Den Abschnitt werden wir jetzt mit Bruchsteinen verkleiden, damit er sich besser ins historische Ortsbild einpasst“, kündigt Silke Brück an.

Firedhofsmauer erhält einheitliche Optik

Ansonsten werden Hohlräume der gesamten Mauer von außen mit Zement-Suspension verpresst. Nadelanker sollen ihr mehr Halt verleihen. Zum Schluss erhält sie einen Putz, der die Steine noch teilweise erkennen lässt. „Von außen her ergibt die Mauer damit eine einheitliche Optik. Und die an der Innenseite gelegenen alten Gräber wohlhabender Bürger mit ihren reich verzierten Epitaphien bewahren wir für die Nachwelt“, erklärt Brück.

Eingang zum Friedhof wird verändert

Sie kündigt auch für den Eingang zum Friedhof Änderungen an. Unter Regie des Riesaer Planungsbüros GIS-Dienst wird die Rampe stabilisiert, damit sie mit Kleintechnik befahren werden kann. Über einen besseren Bodenausgleich soll ein weitgehend barrierefreier Zugang durch das große Tor geschaffen werden, das zugleich verbreitert wird und sich künftig leichter als bisher öffnen lassen soll. Der unbefestigte Vorhof des Gotteshauses wird gepflastert.

Kirchgemeinde, Denkmalschutzbehörde, Kirchliche Aufsichtsbehörde in Leipzig und Gemeinde Parthenstein arbeiteten laut Brück bei der Vorbereitung Hand in Hand. Auch bei der Finanzierung der reichlich 866 000 Euro, die das alles kosten wird, sei auf die Partner Verlass. Der Großteil des Geldes stammt aus dem europäischen Leader-Programm. In die 173 000 Euro Eigenanteil teilen sich Landeskirche, Kirchgemeinde und Kommune.

Von frank Pfeifer