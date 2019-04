Grimma/Böhlen

Eine 14-Jährige hatte Ecstasy-Pillen unerlaubt erworben und in der Schule an eine Freundin weiter gegeben, das erführ deren Betreuerin und alarmierte die Polizei am Montagmorgen. Beide Mädchen hatten jeweils eine Tablette konsumiert, eine der beiden musste schließlich wegen Übelkeit im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizeibeamten beschlagnahmten vier weitere Tabletten der chemischen Droge und übergab diese für Ermittlungen an die Kripo.

Von lvz