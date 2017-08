Grimma: Bau des Rewe-Marktes steht nichts mehr im Weg

Grimma. Dem Bau des Rewe- und dm-Drogeriemarktes auf dem Gelände des jetzigen Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadions in Grimma (Kunstrasenplatz) steht nichts mehr im Wege. Das Bauaufsichtsamt des Landratsamtes hat dem Bauherrn am Donnerstag die Baugenehmigung erteilt. Das teilte Behördensprecherin Konstanze Morgenroth am Freitag auf LVZ-Anfrage mit. Die Stadt Grimma hat den Bescheid als Kopie zur Kenntnisnahme erhalten.

Der Ende März eingereichte Bauantrag wurde laut Morgenroth ohne Auflagen genehmigt. Alle strittigen Sachverhalte wurden vor dem Einreichen geklärt. Unter Bezug auf das Wasserhaushaltsgesetz und Sächsische Wassergesetz sei auch das wasserrechtliche Benehmen ohne Auflagen hergestellt worden, so die Behördensprecherin. „Die Bedingungen des Bebauungsplans für das Gebiet zum Hochwasserschutz müssen eingehalten werden, und auch die Bauausführung muss hochwassergerecht sein.“

Investor des Vier-Millionen-Projektes ist Klaus Landau aus Kleinmachnow, als Bauherr tritt Sven Röh auf. Grimma erhält für die Fläche 1,6 Millionen Euro, der Verkaufsbeschluss datiert vom Dezember 2014. „Wenn das Geld überwiesen ist, darf der Bauherr loslegen“, so Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Das Geld soll in die Verlegung der Fußballplätze an die Lausicker Straße fließen.

Das Ingenieurbüro Martin aus Borsdorf, das den Supermarkt plant, rechnet mit einer Bauzeit von acht bis neun Monaten. Mit dem Markt erhoffen sich die Stadtväter einen Impuls für die City.

Von Frank Prenzel