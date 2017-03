Grimma. Aus dem Büro eines Landwirtschaftbetriebes in Grimma verschwanden in der Nacht auf den Dienstag Computertechnik und damit auch betriebsinterne Daten. Der Dieb, so lassen erste Erkenntnisse vermuten, war durch ein Fenster in das Büro eingedrungen. Dann hatte er die Technik abgebaut und war anschließend spurlos verschwunden. Den Stehlschaden bezifferte der Geschäftsführer (55) des Betriebes mit 4000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von thl