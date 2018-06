Grimma

Mitten in der Nacht gerieten in Grimma am Donnerstag die Balkonverkleidung und Blumenkästen einer Wohnung in der Straße der Jugend in Brand. Die Feuerwehr wurde kurz nach 3 Uhr alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Verkleidung des Balkons sowie zwei an der Verkleidung hängende Blumenkästen, von denen einer ausbrannte. Die geschmolzene Plaste tropfte den Balkon hinunter, so dass Blumenkästen auf den darunter liegenden Balkonen ebenfalls in Flammen aufgingen.

Die Polizei wurde von der Rettungsleitstelle über den Brand informiert. Eine Hausbewohnerin hatte die brennenden Blumenkästen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Im Einsatz waren 15 Kameraden mit vier Fahrzeugen der Feuerwehr Grimma. Der Mieter (37), auf dessen Balkon das Feuer ausbrach, hatte von all dem nichts mitbekommen.

Mieter musste geweckt werden

Er musste von den Kameraden geweckt werden. Der Mann konnte sich nicht erklären, wie es zu dem Brand gekommen war. Nach seinen Angaben hatte er letztmalig gegen 20.30 Uhr eine Zigarette geraucht und diese im Aschenbecher ausgedrückt. Dann sei er ins Bett gegangen.

Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen der Polizei noch keine Angaben vor. Der 37-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von thl